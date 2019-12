Ľudia by si nemali nechať koncoročné platby na poslednú chvíľu

Bratislava 21. decembra (TASR) - Povinnostiam zaplatiť faktúru či splátku sa občania nevyhnú ani v závere roka. Dôležité platby by si však nemali nechávať na poslednú chvíľu. Platby zadané v posledný deň roka totiž môžu byť klientom odpísané až po Novom roku. Rovnako by mali v predstihu klienti navštíviť v prípade potreby aj banky. Počas vianočných sviatkov budú mať banky svoje pobočky zatvorené. "Transakcie, ktoré potrebuje klient vybaviť na pobočke VÚB banky do 24. decembra tohto roka a medzi sviatkami, si môže naplánovať v štandardných otváracích hodinách pobočiek. Počas vianočných a novoročných sviatkov sú otváracie hodiny upravené," skonštatoval hovorca VÚB banky Dominik Miša.



Banky svoje pobočky otvoria až 27. decembra. Väčšina bánk odporúča klientom, aby platby zadávali najneskôr do 30. decembra. Hoci v rámci rovnakej banky budú peniaze pripísané v rovnaký deň, na prevod do inej banky potrebujú dva dni. Pri niektorých platbách je preto dôležité postrážiť si termíny, ich premeškanie sa totiž nemusí vyplatiť. "Napríklad na získanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu či daňovej úľavy pri dôchodkovom sporení je potrebné, aby boli peniaze pripísané na účet príslušnej inštitúcie ešte v tomto roku," priblížila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.



Ľudia môžu zadávať platby priamo v pobočke alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva. Termíny sa líšia v závislosti od toho, či klient posiela peniaze na účet v rámci rovnakej banky alebo do inej banky v rámci Slovenska, v rámci krajín SEPA či mimo nich. "Vo všeobecnosti platí, že ak klient zadá príkaz na SEPA platbu v eurách elektronicky počas pracovného dňa do 21. hodiny alebo v pobočke do 15. hodiny, budú mu prostriedky z účtu v ten istý deň aj odpísané, a v najbližší pracovný deň pripísané na účet banky príjemcu. Transakcie medzi účtami ČSOB sú počas pracovných dní realizované obratom," priblížila hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.



V prípade, že klient nestihne stanovené termíny, môže byť riešením priamy vklad hotovosti na účet príjemcu v jeho banke. "Vklady hotovosti sú na účet pripísané bezprostredne po ich realizácii v pobočke. Vložiť peniaze na účet vedený v Slovenskej sporiteľni tak môže na Silvestra do dvanástej hodiny, keď sa všetky pobočky zatvoria," doplnila Cesnaková. Niektoré banky majú aj tzv. vkladomaty - bankomaty, prostredníctvom ktorých si ľudia môžu vložiť hotovosť na svoj účet. Ľudia môžu využiť aj urgentnú alebo zrýchlenú platbu. Tie sú však spoplatnené nad rámec balíka služieb.