Ľudia, ktorí nedostali inflačnú pomoc, majú nárok na 100 € príspevok

Bratislava 31. marca (TASR) - Obyvatelia Slovenska, ktorí majú mesačný príjem za posledných šesť mesiacov najviac vo výške 1,81-násobku životného minima a nebola im poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci, alebo v roku 2022 nedostali žiadnu z doterajších foriem inflačnej pomoci, budú mať nárok na jednorazový príspevok vo výške 100 eur. V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Nárok na príspevok má podľa Krajniaka približne 50.000 ľudí a má sa vyplácať už v máji. Systém, akým si ľudia o príspevok budú môcť žiadať, ešte podľa Krajniaka dopracúvajú. Pravdepodobne by sa ale mali hlásiť na úradoch. "Kontrola bude spočívať v tom, že či už žiadateľ dostal niektorú z tých pomocí, ktoré sme vyplácali. Ak nie, tak bude mať nárok na tento príspevok," uviedol Krajniak s tým, že podrobnosti zverejnia neskôr.



Krajniak na tlačovej konferencii zároveň predstavil aj ďalšie nové pomoci. Jedna z nich sa týka zvýšenia príspevku na bývanie pre jednu osobu zo sumy 63,9 eura na 83 eur. Zároveň sa okruh osôb rozšíril, päť a viac osôb môže dostať príspevok na bývanie vo výške 254,7 eura. "Rozširujeme okruh osôb, zvyšujeme sumu jednotlivých príspevkov, aby to pomohlo viacerým ľuďom," povedal Krajniak s tým, že treba vyčleniť príspevok na bývanie z hmotnej núdze a je to podľa neho proces, ktorý bude trvať niekoľko mesiacov.



Zároveň sa má predsunúť valorizácia z 1. januára 2024 na 1. októbra 2023. Ide o dávky v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa či príspevok na bývanie.



Od júna tohto roka sa zvyšuje aj príspevok na stravu pre pracujúcich ľudí. Vyššie sumy by mali platiť od júna tohto roku. "Zvýšenie minimálneho príspevku na stravu od zamestnávateľa pre dva milióny ľudí bude o viac ako 227 eur ročne na jedného pracujúceho," povedal Krajniak s tým, že je to o 43 % viac, ako bolo pred rokom.