Ľudia, ktorí pracovali pre české firmy, môžu na dôchodok čakať mesiace

Bratislava 22. júna (TASR) - Žiadatelia o starobný dôchodok, ktorí v čase delenia Česko-Slovenska pracovali pre české firmy, môžu na dôchodok čakať aj niekoľko mesiacov. Môže sa tak stať v prípade, ak sa počas posudzovania nároku na priznanie dôchodku u poistenca zistia nezrovnalosti a chýbajú údaje o období dôchodkového poistenia. Rovnaký prípad môže nastať aj u ďalších ľudí, ktorí pracovali v zahraničí. Nezrovnalosti sa však dajú riešiť aj im predísť, uviedol pre TASR hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



SP podľa hovorcu problémy s meškajúcim vyplatením dôchodkov pre ľudí, ktorí pracovali pre zahraničné firmy, eviduje. Odporúča preto preveriť si kompletnosť údajov o priebehu zamestnaní ešte pred blížiacim sa odchodom do dôchodku.



"Ak poistenec pracoval v zahraničí, je potrebné uchovávať si najmä číslo sociálneho poistenia v zahraničí, prípadne pracovné zmluvy, respektíve vyžiadať si potvrdenia o dobách dôchodkového poistenia v zahraničí z príslušnej zahraničnej inštitúcie ešte pred podaním samotnej žiadosti o dôchodok. Vybavovanie dôchodku je potom rýchlejšie a efektívnejšie," uviedol Kontúr.



Množia sa však prípady, keď poistencovi, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok, chýbajú údaje o dôchodkovom poistení. Môže sa tak stať napríklad aj v prípade, ak počas delenia Česko-Slovenska poistenec pracoval v spoločnosti, ktorej riaditeľstvo pripadlo do Česka, o čom daný pracovník nemusel mať vedomosť. Ak teda v údajoch vznikne istá nezrovnalosť, zákon o sociálnom poistení podľa Kontúra v takýchto prípadoch stanovuje, že lehota na vybavenie dôchodku, ktorá je inak 60-dňová, sa pre chýbajúce údaje predĺži o ďalších 60 dní.



"Počas nich Sociálna poisťovňa zisťuje chýbajúce údaje, napríklad v archívoch či v zahraničných inštitúciách. Čo sa týka doby takzvaných česko-slovenských dôchodkov, Sociálna poisťovňa následne kontaktuje Českú správu sociálneho zabezpečenia a požiada o doplňujúce informácie elektronicky. Tá má 90-dňové zákonné lehoty, teda dlhšie než Sociálna poisťovňa, a tieto jej lehoty nemáme kompetenciu ovplyvniť. Spracovanie žiadosti sa tak môže predĺžiť aj na niekoľko mesiacov," priblížil Kontúr.



Po 120 dňoch už SP nemôže zákonnú lehotu opätovne predĺžiť, pričom podľa zákona musí konanie "prerušiť", kým nezistí všetky potrebné údaje k rozhodovaniu o nároku na dôchodok (napríklad formulár s potvrdenou dobou poistenia či Evidenčný list dôchodkového poistenia). Pri prerušenom konaní však lehota neplynie, čo však môže znamenať, že dôchodca svoj plný dôchodok nedostane aj niekoľko mesiacov. SP však nevedie evidenciu, koľkých dôchodcov ročne sa táto situácia týka.



"V prerušenom konaní SP naďalej zisťuje chýbajúce údaje, ktoré sú potrebné k rozhodnutiu o dôchodku. Kým nie je doručená potrebná chýbajúca informácia, nie je možné o nároku na dôchodok rozhodnúť. Aj preto Sociálna poisťovňa opakovane pripomína klientom, aby si počas aktívneho života archivovali všetky potrebné dokumenty o dobách dôchodkového poistenia," dodal Kontúr.



Aby dôchodca neostal celkom bez príjmu, SP podľa hovorcu vypláca časť dôchodku preddavkovo. Koná tak do času, kým bude možné o žiadosti o priznanie dôchodku rozhodnúť. Poistenec tak neostane bez žiadneho príjmu, pričom celý dôchodok aj s doplatkom bude dostávať po doplnení údajov "Dôchodok sa teda vypláca preddavkovo v sume, ktorá sa čo najviac približuje sume dôchodku, ktorá sa po zistení chýbajúcich skutočností bude vyplácať," uzavrel Kontúr.



SP preto odporúča sa o svoj dôchodok a údaje o priebehu zamestnaní zaujímať už počas aktívneho pracovného života. Dané údaje si môže poistenec skontrolovať online prostredníctvom Elektronického účtu poistenca (EÚP), alebo písomne či telefonicky požiadať o "Informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca" cez informačno-poradenské centrum. Prístup do EÚP si môže poistenec aktivovať osobne na pobočke SP alebo cez portál slovensko.sk, ak vlastní elektronický občiansky preukaz a čítačku občianskych preukazov.