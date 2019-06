Ľudia majú najväčší problém splácať podlžnosti na kreditkách

Najvyšší podiel zlyhaných úverov NBS zaznamenala v kategórii kreditných kariet, a to na úrovni 13,6 %.

Bratislava 22. júna (TASR) - Banky na Slovensku zatiaľ nemajú veľké problémy s nesplácanými úvermi. V prvom štvrťroku tohto roka sa totiž podiel zlyhaných úverov na celkových poskytnutých úveroch medziročne mierne znížil na 2,9 %. Vyplýva to zo Štatistického bulletinu Národnej banky Slovenska (NBS).



Najvyšší podiel zlyhaných úverov NBS zaznamenala v kategórii kreditných kariet, a to na úrovni 13,6 %. "Podiel zlyhaných úverov pri prečerpaní bežného účtu kontinuálne medziročne klesá, pričom v marci tohto roka sa zastavil na úrovni 5,7 %," uviedla NBS.



Podiel zlyhaných úverov na bývanie v marci tohto roka mierne klesol na úroveň 1,5 %. "Podiel zlyhaných úverov pri spotrebiteľských úveroch sa znížil o 0,6 percentuálneho bodu oproti predchádzajúcemu roku na úroveň 8,7 % v marci 2019," vyčíslila národná banka.



Odborník portálu Finančný kompas Maroš Ovčarík upozorňuje, že kreditné karty spolu s povoleným prečerpaním patria medzi najdrahšie typy úverov v bankách. "Nie je výnimkou, že ich úrokové sadzby sa blížia k 20 %. Na druhej strane je to pomerne rozšírený úverový produkt, ľudia ho poznajú a banky aktívne ponúkajú," priblížil Ovčarík. Ľudia však podľa jeho slov niekoľkonásobne viac využívajú bežné pôžičky, ktoré sú výrazne lacnejšie. Úroková sadzba sa pri nich pohybuje na úrovni 8,5 % ročne.



Pod pokles zlyhaných úverov sa podľa Ovčaríka podpisujú viaceré faktory. "Pozitívna situácia na trhu z pohľadu nesplácania úverov je ovplyvnená nízkou nezamestnanosťou, rastom reálnych miezd, historicky najnižšími úrokovými sadzbami, ktoré majú vplyv na nízke mesačné splátky," vysvetľuje odborník.



Nízky podiel zlyhaných úverov je pozitívnou správou aj pre bankový sektor. "Nárast nesplácaných úverov priamo ovplyvňuje zdravý vývoj bankového sektora. Nesplácané úvery znižujú bankám zisk, čo má priamy vplyv aj na ich ďalšie možnosti poskytovať nové úvery a podobne. Preto je veľmi dôležité, aby si banky ustrážili poskytovanie bezpečných úverov a generovali primeraný zisk," vysvetlil Ovčarík.