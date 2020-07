Ľudia majú niekoľko možností, ako sa informovať o svojich dlhoch

Bratislava 25. júla (TASR) - Ľuďom sa môže stať, že pri vybavovaní žiadosti o pôžičku či úver na nové auto môže byť ich žiadosť zamietnutá, nevedia však prečo. Stačí sa párkrát opakovane oneskoriť so zaplatením vyúčtovania, nezadať trvalý príkaz pri zmene banky či pozabudnúť, že niekedy v minulosti klient ručil za pôžičku kamarátovi, a môže sa tak stať nevedomým dlžníkom. Ľudia však majú možnosti, ako zistiť informácie o svojich finančných záväzkoch.



Potvrdenie, že občan nie je dlžníkom, nemusia vyžadovať len finančné inštitúcie. O platobnú históriu sa môžu zaujímať aj úrad práce, peňažné ústavy, pozemkový fond či cudzinecká polícia. Rovnako to môže zaujímať aj potenciálneho zamestnávateľa, nového spolubývajúceho alebo nastávajúceho manžela či manželku.



Na Slovensku existujú dva dôležité registre dlžníkov, do ktorých môžu finančné inštitúcie nahliadať. Ide o Spoločný register bankových informácií (SRBI) a Nebankový register klientskych informácií (NRKI). SRBI je spravovaný bankami a uchováva informácie o úveroch poskytnutých fyzickým osobám. Informácie sú aktualizované na mesačnej báze a záznamy sa uchovávajú ešte päť rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi klientom a bankou.



Naopak, NRKI je spravovaný nebankovými finančnými inštitúciami. Oproti SRBI obsahuje informácie aj o úveroch poskytnutých právnickým osobám. Aktualizácia informácií a uchovávanie záznamov sú rovnaké ako v SRBI.



Ľudia však môžu ešte nájsť tzv. Centrálny register dlžníkov SR, ale pri ňom si musia uvedomiť, že nejde o oficiálny register, ktorý eviduje informácie o klientoch a ich finančných záväzkoch. Pre finančné inštitúcie je to nerelevantný zdroj informácií.



Informácie o všetkých pôžičkách a záväzkoch môžu ľudia zistiť pomocou výpisu z registrov, tzv. úverových správ. "SRBI aj NRKI ponúkajú štandardný výpis vyhotovený do 30 dní. Klient si ho môže nechať zaslať poštou alebo osobne vyzdvihnúť na klientskom centre. Expres výpis je možné vyhotoviť osobne na počkanie alebo ho doručiť do piatich dní poštou," radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.



Oba registre majú spoločný portál moje-financie.sk, na ktorom sa môže občan bezplatne zaregistrovať. Po prihlásení má možnosť kúpiť si úverovú správu z registra SRBI alebo NRKI. Treťou možnosťou je osobná návšteva spoločného klientskeho centra. Úverovú správu je možné získať na počkanie. "Výhodnejšia je určite online žiadosť, potrebné je však počítať s tým, že než sa do aplikácie klient dostane, musí mu portál zaslať prístupové údaje, čo trvá asi tri dni. Úverovú správu však môže zaplatiť platobnou alebo kreditnou kartou a môže si ju uložiť do PDF formátu s elektronickým podpisom, ktorý potvrdzuje originalitu výpisu," približuje Zborovský.



Existuje aj Centrálny register exekúcií, kde sú údaje o aktuálnych exekučných konaniach. Stačí sa zaregistrovať na www.cre.sk, zaplatiť poplatok podľa počtu požadovaných prístupov a potom už môže občan začať vyhľadávať podľa mena, dátumu narodenia, obce či spisovej značky súdu. Človek môže požiadať o potvrdenie z registra exekúcií s negatívnymi výsledkami vyhľadávania. Žiadosť môže poslať e-mailom alebo poštou.



Zdravotné poisťovne zase môžu vystaviť potvrdenie o bezdlžnosti na klientskom pracovisku na počkanie, žiadosť môže občan odoslať aj prostredníctvom e-mailu.



Sociálna poisťovňa vedie elektronický zoznam dlžníkov, kde sa môže človek ocitnúť, ak dlhuje viac ako 3,32 eura. Človek sa môže zastaviť aj na okresnom súde v mieste svojho trvalého bydliska a požiadať o výpis všetkých občianskoprávnych konaní vedených na jeho osobu. "Na záver je dôležité dodať, že tieto informácie zistí občan len sám o sebe. Ak ich potrebuje o niekom inom, musí mať plnú moc vystavenú na tento účel od danej osoby alebo mu tieto potvrdenia musí druhý človek zistiť a ukázať osobne," dodal Zborovský z Home Creditu.