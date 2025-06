Ľudia majú poznať pravdu, odôvodňuje opozícia návrh na prieskum v PPA

Bratislava 5. júna (TASR) - Opozičné KDH, SaS a Progresívne Slovensko (PS) trvajú na poslaneckom prieskume na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), ktorý by mal odhaliť prípadné pochybenia pri dotáciách na podporu turizmu. V PPA pretrvávajú korupčné riziká a netransparentnosť, uviedli zástupcovia týchto strán na štvrtkovom brífingu.



„Preto chceme, aby Národná rada dnes prerokovala naše uznesenie, zaviazala generálneho prokurátora, ministra vnútra aj ministra pôdohospodárstva k určitým konkrétnym krokom, a preto opakovane požadujeme už po štvrtýkrát poslanecký prieskum v agentúre,“ uviedol k štvrtkovej plánovanej mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR poslanec KDH Marián Čaučík.



Opozícia kritizovala aj nečinnosť Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý vo štvrtok ráno už po niekoľký raz svojou neúčasťou zablokovali vládni poslanci. „Toto sú oni, rozumiete, za to berú peniaze, takto fungujú, takto sa zaujímajú o poľnohospodárstvo, takto sa zaujímajú PPA,“ upozornil Alojz Hlina (SaS). Výbor mal opäť na programe práve prerokovanie návrhu na uskutočnenie poslaneckého prieskumu v agentúre.







Ján Hargaš (PS) zdôraznil, že nie je dôležité, za ktorej vlády sa pochybenia stali. Podstatné podľa neho je, aby sa vyšetrili. „Máme podozrenia, že sa aj niečo zistilo, že aj ľudia, ktorí kontrolu robili, navrhovali nejaké právne kroky a boli za tejto vlády potom vyhodení,“ tvrdil Hargaš. „Jednoducho ja si myslím, že verejnosť, ľudia si zaslúžia tie odpovede bez ohľadu na to, že na koho to má padnúť,“ dodal.



Poslanci zároveň odmietli tvrdenia podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD), podľa ktorého ide v súvislosti s PPA o hybridnú operáciu opozície. „Úloha opozície je kontrolovať vládu a od tejto úlohy a nasadenia nás neodradia ani rozprávky o štátnom prevrate alebo hybridných operáciách. Celá dnešná hybridná operácia sa začína a končí tam, že som prišiel do Národnej rady na aute s hybridným pohonom,“ dodal Čaučík.