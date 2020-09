Ľudia majú stále najväčší problém splácať kreditné karty

Bratislava 26. septembra (TASR) - Na Slovensku je stále najvyšší podiel zlyhaných úverov pri kreditných kartách, ktoré majú problém ľudia splácať. Celkovo sa však objem nesplácaných úverov zatiaľ nemení. Vyplýva to z najnovšieho Štatistického bulletinu Národnej banky Slovenska (NBS) za 2. štvrťrok tohto roka.



Objem zlyhaných úverov domácnostiam k celkovým úverom bol ku koncu júna tohto roka 2,8 %. "Najvyšší podiel zlyhaných úverov bol zaznamenaný pri kreditných kartách, a to na úrovni 13,3 %. Podiel zlyhaných úverov pri prečerpaní bežného účtu sa medziročne zvýšil o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 6,3 % v júni tohto roka," vyčíslila NBS.



Podľa odborníka portálu Finančný kompas Maroša Ovčarika vysoká delikvencia pri kreditných kartách súvisí s menej bonitnou klientelou, ktorá tento produkt využíva. "Kreditná karta nie je vhodný nástroj na požičiavanie si peňazí. V prvom rade, úrokové sadzby pri kreditných kartách sú na úrovni 15 % - 20 %, takže z pohľadu celkového preplatenia je to z bankových úverov najdrahší produkt," vysvetľuje Ovčarik. Podľa jeho slov pokiaľ by aj ľudia chceli využiť bezúročné obdobie, tak prax ukazuje, že väčšina ľudí nedodrží podmienky získania nulovej úrokovej sadzby. "Teda v konečnom dôsledku platia vysoké úroky," dodal Ovčarik.



Podiel zlyhaných úverov pri úveroch na bývanie v júni tohto roka sa mierne zvýšil na úroveň 1,6 %. V kategórii spotrebiteľských úverov podiel zlyhaných úverov medziročne vzrástol na úroveň 8,8 %.