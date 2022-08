Ľudia majú väčší záujem o skrátené ako o plné úväzky,je ich však menej

Bratislava 19. augusta (TASR) - Zamestnávatelia uverejnili od začiatku januára do 16. augusta takmer 221.000 inzerátov práce na plný úväzok. Pracovných ponúk so skrátenými úväzkami je výrazne menej. Za to isté obdobie išlo o niečo viac ako 24.000 pracovných príležitostí. Spomedzi všetkých pracovných ponúk tvoria tie, čo sú otvorené skrátenému času, približne desatinu. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk.



Hovorkyňa spoločnosti Nikola Richterová dodala, že firmy uverejňujúce pracovné príležitosti s flexibilnejším úväzkom, získavajú v priemere viac životopisov. "Na inzerát, ktorý ponúka plný úväzok, reaguje tento rok priemerne 11 ľudí. V prípade skrátených úväzkov je to až 22 uchádzačov," uviedla Richterová.



Uchádzači, ktorí sa zaujímajú o prácu na skrátený úväzok, majú najviac možností v obchode, cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve či v administratíve. Z pozícií ide najčastejšie o predavačov, pokladníkov, administratívnych pracovníkov či čašníkov, spresnila analýza.



Niektoré odvetvia sa vyznačujú tým, že ponúkajú skrátené úväzky často. Spomedzi nich je podľa portálu najväčší záujem o ponuky v žurnalistike a médiách, marketingu a vzťahoch s verejnosťou, takzvaných PR či v administratíve. Z pozícií majú uchádzači najväčší záujem o copywriterov, editorov, špecialistov sociálnych médií či pracovníkov do call centra.