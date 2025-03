Ľudia môžu darovať tento rok 2 % z daní neziskovým organizáciám

Bratislava 24. marca (TASR) - Slováci môžu tento rok poukázať dve percentá z daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Až v roku 2026 bude možné dať dve percentá z daní rodičom, a to za predchádzajúci rok. Pripomenul to hovorca finančnej správy (FS) Daniel Súkup.



"Fyzické osoby, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov (RZD) na daň z príjmov zo závislej činnosti a vystavil potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky dvoch alebo troch percent, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s týmto potvrdením. Vyhlásenie je možné podať iba na štruktúrovanom tlačive určenom FS, ktoré nájdu daňovníci na portáli FS v katalógu formulárov," uviedla FS. Fyzické osoby, ktorým firma vykonala RZD na daň z príjmov zo závislej činnosti za minulý rok, musia predložiť vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. apríla 2025.



Fyzická osoba, ktorá podľa FS podáva daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok, môže poukázať podiel zaplatenej dane do výšky dvoch percent jej určenému prijímateľovi. Tri percentá môže poukázať v prípade, ak vlani vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade musí doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia. Dve alebo tri percentá môže darovať len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá.



"Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2024, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ňou určeným prijímateľom do výšky jedného percenta zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže prostredníctvom daňového priznania poukázať dve percentá dane. Právnické osoby môžu poukázať jedno percento (dve percentá) aj viacerým prijímateľom, každému však najmenej osem eur," vysvetlila FS.



Pri vypĺňaní daňového priznania, respektíve vyhlásenia, na portáli FS je zabezpečené prepojenie na Zoznam prijímateľov z Notárskej komory SR. Osoby, ktoré budú vypĺňať tieto dokumenty ručne, FS odporúča, aby si vopred preverili, či sa napríklad nezisková organizácia, nadácia alebo občianske združenie nachádza v zozname prijímateľov, teda Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb. Ten je verejne dostupný na stránke www.notar.sk či na portáli FS.