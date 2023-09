Ľudia nakupujú viac ako vlani, nákupné centrá majú vyššiu návštevnosť

Bratislava 27. septembra (TASR) - Nákupné centrá a retailové parky zaznamenali v tomto roku vyššiu návštevnosť aj obrat ako vlani. Návštevnosť nákupných centier aj retailových parkov vzrástla oproti minulému roku o osem percent. Informovala o tom analytička Wood & Company Eva Sadovská s tým, že spotrebitelia sa opäť vrátili k nákupom v kamenných predajniach.



Tržby retailových parkov vzrástli oproti vlaňajšku o 21 %. Nákupné centrá zaznamenali o 11 % vyšší obrat ako v minulom roku. "Výraznejší nárast návštevnosti i obratu bol evidovaný najmä v prvom štvrťroku 2023," priblížila Sadovská. Ako dodala, v posledných rokoch bolo nákupné správanie Slovákov ovplyvnené najmä pandémiou a lockdownami, neskôr vojnovým konfliktom na Ukrajine a s ním súvisiacou energetickou krízou či rekordne vysokou infláciou v krajine.



Nielen na Slovensku, ale aj v Európe sa ľudia čoraz viac vracajú k nákupom v kamenných predajniach. Z globálneho prieskumu CBRE z konca minulého roka totiž vyplynulo, že väčšina európskych spotrebiteľov preferuje pre svoje nákupy fyzické prevádzky, informovala Sadovská.



Až 84 % opýtaných Európanov si základné tovary ako potraviny a toaletné výrobky kúpi radšej v kamennej prevádzke. V predajni si ľudia radšej vyberajú aj luxusné tovary a šperky (73,1 %) či ručne vyrábané výrobky (72,2 %). Do obchodu si európski spotrebitelia tiež radšej zájdu po domáce potreby (65,7 %) a kozmetiku (61,9 %). Viac ako polovica opýtaných preferuje nákup obuvi a oblečenia v klasickom obchode. Naopak, darčeky, hobby výrobky či elektroniku ľudia skôr nakupujú online.



"Pri veciach dennej spotreby alebo móde a gastronómii ľudia stále preferujú obchodné centrá. Dokonca aj pri elektronike majú nákupné centrá odsledované, že ak si zákazník objedná tovar online, vo veľa prípadoch si ho príde prevziať do predajne," potvrdil trend návratu zákazníkov do nákupných centier aj investičný riaditeľ Wood & Company Martin Šmigura.