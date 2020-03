Ľudia sa budú môcť sťažovať u Spotrebiteľského Ombudsmana

Bratislava 16. marca (TASR) - Na Slovensku vznikne Spotrebiteľský Ombudsman. Od pondelka sa na neho budú môcť ľudia obracať v prípade potreby komunikácie smerom k štátnym orgánom i obchodníkom.



Podľa advokáta Romana Juríka, ktorý je predsedom Slovenskej komory spotrebiteľských organizácií, považuje štát ochranu spotrebiteľov za nechcenú a nanútenú povinnosť, čomu zodpovedá aj objem finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú vyčlenené pre spotrebiteľské organizácie. Na jedného občana to vychádza menej ako 0,016 eura ročne. "Trinásť rokov sme svedkami i aktérmi toho, ako sa vlády zaväzujú zvýšiť úroveň ochrany práv slovenských spotrebiteľov. Avšak bez zásadných výsledkov," priblížil v stanovisku pre médiá riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak. Centrum stojí za myšlienkou a zriadením Spotrebiteľského Ombudsmana.



Podľa Antoňaka napriek množstvu legislatívnych opatrení sa justičným a iným štátnym orgánom nepodarí zabezpečovať úroveň ochrany práv spotrebiteľov, ktorú od Slovenska požaduje Brusel. Spotrebiteľský Ombudsman bude svojou činnosťou plniť úlohy, v ktorých štát zlyháva najmä pri uplatňovaní práv spotrebiteľov a presadzovaní spotrebiteľskej politiky. Chce taktiež prispievať k zlepšovaniu zákonov v prospech slovenských spotrebiteľov.



S otázkami o spotrebiteľských právach a ich uplatňovaní sa môže spotrebiteľ bezplatne obrátiť na špecializovanú poradňu online, alebo telefonicky v každý pracovný deň v čase od 10. hodiny do 14. hodiny, alebo osobne v desiatich kontaktných miestach, ktorých počet sa bude počas roka rozširovať.



Sťažnosť Spotrebiteľskému Ombudsmanovi môže občan podať sám, ak neúspešne požiadal predávajúceho s miestom podnikania na Slovensku o nápravu, alebo ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, prípadne ak sa domnieva, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené. Hodnota nákupu, ktorého sa sťažnosť týka, by nemala byť nižšia ako dvadsať eur.