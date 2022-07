Ľudia sa zbavujú investičných bytov, ponuka na realitnom trhu rastie

Bratislava 8. júla (TASR) - Ponuka bytov na sekundárnom trhu, teda tých, ktoré mali už aspoň jedného vlastníka, sa v Bratislave v 2. štvrťroku oproti začiatku tohto roka zvýšila až o štvrtinu. Táto situácia čiastočne ovplyvnila aj trh prenájmu, kde ponuka klesla takmer o 30 %, informovala realitná spoločnosť Lexxus.



Nestabilná situácia na hypotekárnom trhu vrátane rastúcich úrokových sadzieb, v kombinácii so zvyšujúcimi sa životnými nákladmi, začína u viacerých vlastníkov investičných bytov vytvárať potrebu zbaviť sa prebytočnej finančnej záťaže. "Vzhľadom na relatívne stabilnú situáciu na rezidenčnom trhu a nedostatočnú ponuku sa viacerí vlastníci investičných nehnuteľností snažia využiť aktuálne vhodné podmienky na predaj svojich nehnuteľností," priblížil Peter Ondrovič, risk manažér a odhadca cien nehnuteľností realitnej firmy.



Priemerná cena bytov ponúkaných na sekundárnom trhu na predaj sa medzikvartálne zvýšila o 40 eur, respektíve o 1,1 % a dosiahla úroveň 3813 eur za štvorcový meter (m2) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Dynamika rastu priemernej ceny sa tak v druhom kvartáli tohto roka spomalila. Priemerné ceny bytov ponúkaných na sekundárnom trhu vzrástli v rámci všetkých kategórií bytov, okrem veľkometrážnych, teda štvor- a viacizbových, konkretizuje spoločnosť.



V hlavnom meste tvorí aktuálnu ponuku nových nehnuteľností 65 developerských projektov. Počas druhého kvartálu spustilo predaj deväť projektov, z čoho je päť nových etáp v rámci existujúcich projektov. Na trh novostavieb vďaka tomu pribudlo 978 bytových jednotiek, vyčíslila realitná firma.



Ku koncu júna si podľa jej údajov ľudia v Bratislave mohli vyberať z ponuky 1735 voľných nových bytov. Oproti prvému kvartálu ide o takmer 11 % prírastok, no v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je voľných nových bytov v ponuke o 15 % menej.



"Počas apríla až júna dosiahol počet nových žiadostí o hypotekárne financovanie rekordné čísla. Situácii dopomáhajú pesimistické predikcie, ktoré hovoria, že by úrokové sadzby hypotekárnych úverov mohli dosiahnuť hranicu päť a viac percent. V neposlednom rade, dôležitým impulzom sú predpokladané zmeny v rámci posudzovacích kritérií žiadateľov a ich žiadostí o hypotekárne financovanie, ktoré začnú platiť v skorých jesenných mesiacoch," dodal Ondrovič.