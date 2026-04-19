Ľudia si stále viac spájajú pôžičky, rastie aj poistenie úverov
Aj počas minulého roka o niečo častejšie konsolidovali svoje pôžičky ženy, a to v pomere k mužom 52 % ku 48 %.
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Slováci a Slovenky si čoraz viac spájajú viaceré pôžičky do jednej, čím dokážu ušetriť na mesačných splátkach. Celkovo konsolidujú o niečo viac ženy ako muži, no kým ženy to vo väčšej miere vybavujú cez call centrá, muži viac prostredníctvom online služieb alebo priamo na pobočkách. Výrazne tiež rastie záujem o poistenie schopnosti splácať úvery. Vyplýva to z aktuálnych údajov spoločnosti Home Credit.
„Hlavným benefitom konsolidácie je možnosť získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu, a tým pádom zníženie mesačnej splátky, čo ľuďom pomáha uvoľniť peniaze na iné výdavky alebo pre tvorbu rezervy do budúcnosti. Ďalším prínosom je, že ak im dobre vychádza úveruschopnosť, môžu ku konsolidácii získať aj dodatočné finančné prostriedky navyše a stále ich majú v jednej zlúčenej sume,“ vysvetlil ombudsman spoločnosti Miroslav Zborovský. Takýmto spôsobom sa zjednodušuje aj administratíva okolo úverov, keďže namiesto viacerých pôžičiek s rôznymi podmienkami a termínmi splatnosti sa spláca už len jedna.
Za uplynulý rok si podľa údajov Home Creditu ich klienti na Slovensku konsolidovali viaceré úvery spolu vo výške 13.415 eur. V roku 2024 to bolo iba 8699 eur, medziročne tak išlo o nárast o 54 %. Rastový trend pokračuje aj v tomto roku, za prvý kvartál sa priemerná celková konsolidovaná suma zvýšila na 13.810 eur.
„Najvyššie konsolidované čiastky si ľudia vybavujú na pobočkách, potom nasledujú call centrá a online služby vrátane mobilných aplikácií. V prípade počtu online riešení sme zaznamenali 55-percentý medziročný rast. Zaujímavým trendom je aj stúpajúci záujem o konsolidáciu medzi mladšími generáciami. Tie čoraz viac využívajú digitálne kanály a aktívne hľadajú spôsoby, ako efektívne riadiť svoje financie, hlavne prostredníctvom mobilných aplikácií,“ priblížil riaditeľ divízie produktov spoločnosti Roman Kůgel.
Aj počas minulého roka o niečo častejšie konsolidovali svoje pôžičky ženy, a to v pomere k mužom 52 % ku 48 %. Mierne rozdiely sú aj v tom, že kým ženy vo väčšej miere spájanie úverov vybavujú telefonicky, muži o niečo častejšie preferujú online služby alebo osobný kontakt na pobočkách. Najväčšiu časť Sloveniek a Slovákov, ktorí si konsolidujú pôžičky, tvoria stredoškolsky vzdelaní ľudia, ktorých podiel bol vlani 49 %. Nasledujú ľudia s učňovským vzdelaním (26 %) a vysokoškoláci (22 %).
Postupne rastie aj záujem o poistenie schopnosti splácať úver. To poskytuje ochranu v prípade nečakaných životných situácií, ako je strata zamestnania, práceneschopnosť alebo iné neočakávané výpadky príjmu. Kým v roku 2021 bolo podľa údajov Home Credit takto poistených úverov len 16 %, v roku 2023 to už bolo 32 % a vlani takmer 39 %. Tento rok sa ich podiel blíži k hranici 50 %.
„Vidíme, že ľudia v dnešnej dobe na Slovensku myslia nielen na aktuálnu výhodnosť úverov či finančných produktov, ale aj na možné riziká do budúcnosti. Poistenie schopnosti splácať sa tak stáva prirodzenou súčasťou zodpovedného finančného správania sa,“ zhodnotil Zborovský.
„Hlavným benefitom konsolidácie je možnosť získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu, a tým pádom zníženie mesačnej splátky, čo ľuďom pomáha uvoľniť peniaze na iné výdavky alebo pre tvorbu rezervy do budúcnosti. Ďalším prínosom je, že ak im dobre vychádza úveruschopnosť, môžu ku konsolidácii získať aj dodatočné finančné prostriedky navyše a stále ich majú v jednej zlúčenej sume,“ vysvetlil ombudsman spoločnosti Miroslav Zborovský. Takýmto spôsobom sa zjednodušuje aj administratíva okolo úverov, keďže namiesto viacerých pôžičiek s rôznymi podmienkami a termínmi splatnosti sa spláca už len jedna.
Za uplynulý rok si podľa údajov Home Creditu ich klienti na Slovensku konsolidovali viaceré úvery spolu vo výške 13.415 eur. V roku 2024 to bolo iba 8699 eur, medziročne tak išlo o nárast o 54 %. Rastový trend pokračuje aj v tomto roku, za prvý kvartál sa priemerná celková konsolidovaná suma zvýšila na 13.810 eur.
„Najvyššie konsolidované čiastky si ľudia vybavujú na pobočkách, potom nasledujú call centrá a online služby vrátane mobilných aplikácií. V prípade počtu online riešení sme zaznamenali 55-percentý medziročný rast. Zaujímavým trendom je aj stúpajúci záujem o konsolidáciu medzi mladšími generáciami. Tie čoraz viac využívajú digitálne kanály a aktívne hľadajú spôsoby, ako efektívne riadiť svoje financie, hlavne prostredníctvom mobilných aplikácií,“ priblížil riaditeľ divízie produktov spoločnosti Roman Kůgel.
Aj počas minulého roka o niečo častejšie konsolidovali svoje pôžičky ženy, a to v pomere k mužom 52 % ku 48 %. Mierne rozdiely sú aj v tom, že kým ženy vo väčšej miere spájanie úverov vybavujú telefonicky, muži o niečo častejšie preferujú online služby alebo osobný kontakt na pobočkách. Najväčšiu časť Sloveniek a Slovákov, ktorí si konsolidujú pôžičky, tvoria stredoškolsky vzdelaní ľudia, ktorých podiel bol vlani 49 %. Nasledujú ľudia s učňovským vzdelaním (26 %) a vysokoškoláci (22 %).
Postupne rastie aj záujem o poistenie schopnosti splácať úver. To poskytuje ochranu v prípade nečakaných životných situácií, ako je strata zamestnania, práceneschopnosť alebo iné neočakávané výpadky príjmu. Kým v roku 2021 bolo podľa údajov Home Credit takto poistených úverov len 16 %, v roku 2023 to už bolo 32 % a vlani takmer 39 %. Tento rok sa ich podiel blíži k hranici 50 %.
„Vidíme, že ľudia v dnešnej dobe na Slovensku myslia nielen na aktuálnu výhodnosť úverov či finančných produktov, ale aj na možné riziká do budúcnosti. Poistenie schopnosti splácať sa tak stáva prirodzenou súčasťou zodpovedného finančného správania sa,“ zhodnotil Zborovský.