Ľudia v druhom pilieri by mali dbať na zhodnocovanie a oprávnenú osobu

Bratislava 3. marca (TASR) - Viac ako 40 % sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri má zle zvolenú stratégiu zhodnocovania úspor. Tým podľa odborníkov spoločnosti FinGo prichádzajú ľudia o značný potenciál výnosu. Okrem investičnej stratégie by si mali dať pozor aj na oprávnenú osobu v prípade zmluvy.



Ak majú v druhom pilieri ľudia nesprávne nastavené fondy, ich peniaze sa zhodnocujú veľmi slabo a v horizonte 25 až 35 rokov bude výsledná suma pri odchode na dôchodok značne nižšia. Okrem investičnej stratégie by mali ľudia dbať aj na oprávnenú osobu v zmluve. "Keďže peniaze z druhého piliera sa na rozdiel od úspor v prvom pilieri po smrti sporiteľa dedia, je dôležité, koho si sporiteľ do zmluvy uviedol ako oprávnenú osobu," priblížila spoločnosť FinGo.



V praxi si totiž mohol sporiteľ napríklad založiť zmluvu v druhom pilieri po nástupe do prvého zamestnania a ako oprávnenú osobu mohol zapísať vtedajšiu priateľku. Neskôr sa však mohli rozísť, bývalá priateľka však stále môže figurovať v zmluve ako oprávnená osoba. Odborníci FinGo upozorňujú, že ak by sa takémuto sporiteľovi stala napríklad nehoda, po smrti by dôchodková správcovská spoločnosť všetky úspory vyplatila jej.



"Zbytočný problém môže byť aj ten, ak v zmluve nemá sporiteľ zvolenú žiadnu oprávnenú osobu, čo by vyplatenie úspor po jeho smrti skomplikovalo. Peniaze v tom prípade automaticky prechádzajú do dedičského konania, kde sa malé percento z nich ešte aj stiahne na poplatky," upozorňuje spoločnosť FinGo. Okrem toho sa vyplatenie úspor z dôvodu dedičského konania oddiali o ďalšie mesiace.



Zmena investičnej stratégie či oprávnenej osoby je pritom jednoduchá. "Väčšinou sa to dá zrealizovať tak, že sa sporiteľ prihlási na internetovej stránke správcovskej spoločnosti, kde zadá svoje údaje zo zmluvy, a úpravy môže urobiť aj sám," približuje FinGo. Ak nemá sporiteľ zriadený on-line účet, môže sa ísť o zmene informovať do pobočky správcovskej spoločnosti.