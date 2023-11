Ľudia zápasiaci so splácaním dlhov môžu využiť bezplatné poradenstvo

Bratislava 1. novembra (TASR) - Dlžníci, ktorí majú problémy so splácaním dlhov, si môžu v novembri nechať bezplatne poradiť. Informovala o tom spoločnosť Kruk Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Kruk je organizátorom akcie Dňa bez dlhov, ktorá sa realizuje v spolupráci s projektom moje-financie.sk, mestami Prešov a Košice a neziskovou organizáciou Človek v ohrození.



Ľudia, ktorí zápasia so splácaním dlhov a potrebujú poradiť, môžu počas celého mesiaca novembra využiť bezplatnú telefónnu linku 0800 223 322 alebo klásť svoje otázky prostredníctvom webových stránok www.nasedlhy.sk. Súčasne záujemcovia môžu odborných poradcov zadarmo požiadať o výpis z Centrálnej evidencie exekúcií, teda o informáciu, či sa proti nim aktuálne vedie exekúcia.



"V reakcii na infláciu a všeobecne nepriaznivú ekonomickú situáciu pribúda ľudí s dlhmi po splatnosti, a to bez ohľadu na vekové kategórie. Súčasnou najčastejšou príčinou nesplácania záväzkov je strata zamestnania a choroba dlžníka alebo člena jeho rodiny, čo spolu úzko súvisí. Ľudia sa čím ďalej, tým častejšie ocitajú v situácii, že so zníženým príjmom nedokážu vyjsť a nevedia si rady, ako postupovať v takejto náročnej životnej situácii. A práve týmto ľuďom sa snažíme pomôcť. Počas celého novembra môžu záujemcovia zadarmo kontaktovať našich odborných poradcov, ktorí im poradia, ako postupovať krok za krokom, ako si usporiadať rodinný rozpočet, kde obmedziť výdavky alebo ako zohnať ďalší zdroj príjmov. Pri výraznom znížení príjmu zostáva základom komunikácia s veriteľom a dohodnutie sa na rozložení záväzkov na dlhšie časové obdobie," vysvetlila Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti Kruk.



Z pravidelných analýz spoločnosti Kruk vyplýva, že priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov v tomto roku je 2600 eur, rovnako ako v roku 2022. Stále platí, že si častejšie a viac požičiavajú muži (58 % dlžníkov s priemerným dlhom viac ako 2900 eur). Najviac dlžníkov opäť pochádza z Košického kraja, kde býva necelých 18 % slovenských dlžníkov s priemerným dlhom 2300 eur. V priemere najvyššie záväzky majú dlžníci z Bratislavy (3400 eur), ktorí tvoria 9 % všetkých dlžníkov v SR.