Lufthansa chce v troch krokoch úplne prevziať spoločnosť ITA Airways

Frankfurt nad Mohanom 26. mája (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa chce prevziať talianske aerolínie ITA Airways (ITA) postupne v troch krokoch. Oznámil to v piatok generálny riaditeľ skupiny Carsten Spohr. V zmysle podmienok stanovených v zmluve s talianskou vládou Lufthansa najskôr prevezme menšinový podiel 41 % za 325 miliónov eur. Od roku 2025 by mohla získať ďalších 49 % a napokon aj zostávajúcich 10 %, spresnil Spohr. Celkovú kúpnu cenu ani presný časový rámec neuviedol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Cesta k prevzatiu je jasne dohodnutá, na druhej strane Lufthansu nemožno prinútiť k úplnej integrácii, ak by čísla ITA nesedeli, pokračoval šéf nemeckej skupiny. Lufthansa je podľa neho chránená pred ekonomickými a právnymi rizikami spojenými s predchodcom ITA, spoločnosťou Alitalia.



Spohr vyjadril optimizmus, že ITA sa do skupiny Lufthansa rýchlo integruje a už od roku 2025 bude vykazovať prevádzkový zisk. ITA má veľmi priaznivú nákladovú štruktúru a dokonale zapadne do skupiny, uzavrel.



Lufthansa sa na prevzatí menšinového podielu v ITA dohodla vo štvrtok (25. 5.) Umožní jej to expandovať na významnom európskom trhu a vláda v Ríme sa zbaví sa aktíva, ktoré pohltilo miliardy eur štátnej podpory.



ITA vznikla v októbri 2020 po reštrukturalizácii neúspešného dopravcu Alitalia, ktorého vláda prevzala v marci toho istého roku, keď zlyhali rôzne ponuky na jeho prevzatie. Spoločnosť ITA vlani vykázala stratu približne 486 miliónov eur v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a rastúcich nákladov na palivo.



Dohoda ešte podlieha preskúmaniu úradov pre hospodársku súťaž na národnej aj európskej úrovni.