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Lufthansa chce zrušiť 1000 miest. Tieto uzly sú ohrozené
Zhruba pred rokom materská spoločnosť Lufthansa Group oznámila zníženie počtu administratívnych pracovných miest približne o 4000.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Nemecká spoločnosť Lufthansa plánuje zrušiť vo svojich uzloch v Mníchove a vo Frankfurte nad Mohanom 1000 pracovných miest. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na interný list vedenia spoločnosti.
„Momentálne plánujeme zrušiť v Lufthansa Airlines 1000 pracovných pozícií na plný úväzok na našich uzlových letiskách vo Frankfurte a v Mníchove,“ uvádza sa v liste podpísanom šéfom spoločnosti Jensom Richterom a ďalšími štyrmi manažérmi.
Zatiaľ nie je jasné, kedy a akým spôsobom sa znižovanie počtu miest zrealizuje a či toto rušenie pozícií je súčasťou pôvodne oznámenej redukcie počtu miest. Zhruba pred rokom materská spoločnosť Lufthansa Group oznámila zníženie počtu administratívnych pracovných miest približne o 4000.
V liste sa zároveň uvádza, že spoločnosť plánuje pokračovať v redukcii kapacity na krátkych a stredných trasách. Chce znížiť počet lietadiel radu A320 a čiastočne ich nahradiť modernejšími a na palivo úspornejšími lietadlami A220.
Dôvodom sú pokračujúce straty. Za deväť mesiacov tohto roka vykázala Lufthansa upravenú prevádzkovú stratu pred úrokmi a daňami približne 180 miliónov eur. „V priemere sme tak za deväťmesačné obdobie prišli mesačne zhruba o 20 miliónov eur,“ uviedol manažment spoločnosti. Kľúčová divízia skupiny Lufthansa Group sa tak už tretí rok nevie vrátiť k zisku. „Lufthansa Airlines nie je momentálne konkurencieschopná, a to ako z hľadiska štruktúry nákladov, tak efektívnosti a produktivity,“ dodáva sa v liste.
„Momentálne plánujeme zrušiť v Lufthansa Airlines 1000 pracovných pozícií na plný úväzok na našich uzlových letiskách vo Frankfurte a v Mníchove,“ uvádza sa v liste podpísanom šéfom spoločnosti Jensom Richterom a ďalšími štyrmi manažérmi.
Zatiaľ nie je jasné, kedy a akým spôsobom sa znižovanie počtu miest zrealizuje a či toto rušenie pozícií je súčasťou pôvodne oznámenej redukcie počtu miest. Zhruba pred rokom materská spoločnosť Lufthansa Group oznámila zníženie počtu administratívnych pracovných miest približne o 4000.
V liste sa zároveň uvádza, že spoločnosť plánuje pokračovať v redukcii kapacity na krátkych a stredných trasách. Chce znížiť počet lietadiel radu A320 a čiastočne ich nahradiť modernejšími a na palivo úspornejšími lietadlami A220.
Dôvodom sú pokračujúce straty. Za deväť mesiacov tohto roka vykázala Lufthansa upravenú prevádzkovú stratu pred úrokmi a daňami približne 180 miliónov eur. „V priemere sme tak za deväťmesačné obdobie prišli mesačne zhruba o 20 miliónov eur,“ uviedol manažment spoločnosti. Kľúčová divízia skupiny Lufthansa Group sa tak už tretí rok nevie vrátiť k zisku. „Lufthansa Airlines nie je momentálne konkurencieschopná, a to ako z hľadiska štruktúry nákladov, tak efektívnosti a produktivity,“ dodáva sa v liste.