Lufthansa, ktorú musel zachraňovať štát, schválila odmeny vedeniu

Frankfurt nad Mohanom 20. decembra (TASR) - Všetci členovia výkonnej rady nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa dostanú niekoľko miliónov eur na odmenách za roky 2021 a 2022 napriek tomu, že v tom čase musel spoločnosť zachraňovať štát pre pandémiu nového koronavírusu. Uviedol to v utorok denník Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dozorná rada schválila odmeny na zasadnutí začiatkom decembra, napísal Handelsblatt s odvolaním sa na zdroje zo spoločnosti.



Niektorí zástupcovia zamestnancov však hlasovali proti odmenám, keďže ich podľa denníka považovali za porušenie podmienok záchranného balíka.



Zdroje z vlády bagatelizovali správu o bonusoch a uviedli, že predstavenstvo Lufthansy fungovalo dobre a štát vyšiel z investície so ziskom.



Nemecký fond na stabilizáciu hospodárstva zachránil Lufthansu pred bankrotom počas pandémie ochorenia COVID-19. Fond poskytol dopravcovi záchranný balík v celkovej výške 9 miliárd eur. Vláda v septembri predala všetky svoje podiely v leteckej spoločnosti.



Hovorca Lufthansy pre Handelsblatt povedal, že peniaze nebudú vyplatené do roku 2025, ak dovtedy všetko pôjde dobre, čo znamená, že platby nebudú spätné, ale budú súčasťou dlhodobého bonusu.