Lufthansa objednala od Airbusu a Boeingu 80 strojov

Frankfurt nad Mohanom 19. decembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa Group oznámila, že od najväčších výrobcov lietadiel Airbus a Boeing objednala celkovo 80 strojov. Cieľom objednávky, v rámci ktorej sa po 30 rokoch vracia k lietadlu 737 od Boeingu, je modernizácia letového parku. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Objednávku rozdelila firma rovnomerne medzi obidvoch výrobcov, 40 lietadiel od Airbusu a 40 od amerického Boeingu. Dodala, že v prípade Airbusu kupuje lietadlá A220-300 a Boeing by mal dodať model 737-8 MAX. Hodnota pevnej objednávky predstavuje zhruba 9 miliárd USD (8,24 miliardy eur), výrobcovia však zvyknú pri väčších objednávkach poskytovať výrazné zľavy.



Člen správnej rady nemeckých aerolínií Detlef Kayser uviedol, že nové lietadlá budú tichšie, pohodlnejšie a budú produkovať o 30 % menej emisií CO2. Lufthansa chce do konca roka 2030 znížiť objem produkovaných emisií v porovnaní s rokom 2019 o polovicu a do roku 2050 dostať uhlíkovú stopu na nulu.



Lietadlá od Airbusu by podľa plánov Lufthansy mala vyžívať jej nová regionálna dcérska spoločnosť City Airlines. Tá by mala začať prevádzku v lete budúceho roka. Dodávka prvého z lietadiel, ktoré chce Lufthansa používať na krátke vzdialenosti, sa očakáva v roku 2026.



Stroje od Boeingu plánuje Lufthansa využívať na krátke a stredné vzdialenosti, pričom prvé lietadlo by od americkej firmy mala dostať v roku 2027. Lufthansa patrila pôvodne k významným zákazníkom Boeingu pre 737, kupovala ich už od roku 1968. V roku 1995 však prevzala posledné zo 737 a po ukončení ich prevádzky využívala na krátke vzdialenosti iba lietadlá od Airbusu.



Zatiaľ nie je jasné, ktorá z dcérskych spoločností bude lietadlá od Boeingu využívať. Okrem značky Lufthansa patria do portfólia nemeckej spoločnosti ešte Eurowings, Austrian, Swiss a Brussels Airlines.



(1 EUR = 1,0918 USD)