Lufthansa plánuje spustiť program zbavovania sa aktív predajom AirPlus

Na archívnej snímke vpravo Carsten Spohr v Le Vernet vo Francúzskych Alpách 1. apríla 2015. Foto: TASR/AP/Claude Paris

Frankfurt nad Mohanom 10. marca (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa plánuje spustiť program zbavovania sa niektorých aktív už v lete predajom svojej jednotky AirPlus v hodnote 1 miliardy eur. Nemecký dopravca sa snaží získať peniaze, aby mohol vystúpiť z vládneho záchranného programu.Lufthansa spolupracuje so spoločnosťou Goldman Sachs na predaji AirPlus. Načasovanie aukcie však bude závisieť od rastu rezervácií po zmiernení cestovných obmedzení a blokád.Finančný riaditeľ Remco Steenbergen minulý týždeň uviedol, že Lufthansa vyhodnotí strategické možnosti pre AirPlus a zahraničné podnikanie svojej kateringovej spoločnosti LSG, až keď bude schopná využiť celú hodnotu týchto podnikov.Lufthansa uvažuje aj o uvedení na burzu alebo predaji podielu v divízii údržby Lufthansa Technik, povedal Steenbergen. Pripustil však, že to bude veľmi zložité. Spoločnosť bude totiž aj naďalej potrebovať prístup k know-how a duševnému vlastníctvu Lufthansa Technik a obchod nesmie mať negatívny vplyv na vzťahy so zákazníkmi.Pandémia nového koronavírusu priniesla vlani Lufthanse rekordnú stratu 6,7 miliardy eur. A dopravca odhaduje, že tento rok bude fungovať len na úrovni 40 - 50 % predkrízovej kapacity, čím znížil svoje predchádzajúce ambície v rozsahu 40 až 60 %.Generálny riaditeľ Carsten Spohr sa však domnieva, že letné cestovanie rýchlo ožije, len čo sa zmiernia obmedzenia. Lufthansa je podľa neho pripravená obnoviť 70 % letového poriadku „“.Spoločnosť zároveň očakáva, že oživenie služobných ciest bude prebiehať pomalšie ako pri cestovaní vo voľnom čase, pretože veľa firiem počas pandémie zistilo, že videokonferencie dokážu nahradiť niektoré osobné stretnutia.Lufthansa získala vlani v júni od vlády záchranný balík vo výške 9 miliárd eur. Ale v snahe vyhnúť sa čerpaniu niektorých drahých finančných prostriedkov sa snaží zabezpečiť si financie z predaja aktív.Lufthansa stále "" vyše 10 miliónov eur denne, pretože blokády a cestovné obmedzenia pokračujú.Spoločnosť AirPlus, ktorá sa venuje manažovaniu výdavkov na služobné cesty, vykázala v roku 2020 upravenú stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 146 miliónov eur po zisku 2 miliónov eur v roku 2019.