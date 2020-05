Lufthansa plánuje uviesť v júni do prevádzky ďalších 80 lietadiel

Berlín 8. mája (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa uvedie v júni do prevádzky ďalších 80 lietadiel, keďže s blížiacim sa letom dopyt po leteckej preprave začína rásť. Počet strojov v prevádzke by sa tak mal zdvojnásobiť.



Ako v piatok povedal člen správnej rady Harry Hohmeister, v spoločnosti cítia opätovný záujem ľudí o cestovanie. "Hotely a reštaurácie sa postupne otvárajú a pomaly sa začínajú uvoľňovať aj doterajšie reštrikcie, čo sa týka návštev a stretávania sa ľudí," uviedol Hohmeister.



Uvedenie ďalších 80 lietadiel do prevádzky znamená, že v júni bude lietať celkovo 160 strojov spoločnosti Lufthansa Group. Na budúci mesiac by mala Lufthansa začať opäť lietať do destinácií ako Malorka, Kréta či nemecký ostrov Sylt. Ďalšie podrobnosti zverejní na budúci týždeň.



Predpokladané júnové čísla sú však stále nízke v porovnaní s počtom využívaných lietadiel pred nástupom pandémie nového koronavírusu. Koncom roka 2019 mala Lufthansa Group v prevádzke 763 lietadiel.



Spoločnosť v týchto dňoch zároveň oznámila, že rokuje s fondom na stabilizáciu ekonomiky o podpore v celkovom objeme 9 miliárd eur po tom, ako firmu ťažko zasiahli opatrenia na zmiernenie šírenia nového koronavírusu. Dohoda o finančnej pomoci by mohla nemeckej vláde umožniť získať približne 25-percentný podiel v Lufthanse.