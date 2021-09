Lufthansa plánuje získať viac ako 2 miliardy eur z predaja akcií

Berlín 20. septembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v nedeľu (19. 9.) oznámila, že plánuje získať na trhu viac ako 2 miliardy eur, aby mohla vrátiť štátnu pomoc, ktorú dostala počas pandémie nového koronavírusu.



Najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku uviedla, že jej predstavenstvo schválilo emisiu akcií a "očakáva, že hrubý výnos dosiahne 2,14 miliardy eur".



Lufthansa chce použiť výnosy z nových akcií na splatenie finančnej pomoci od štyroch krajín v celkovej výške 9 miliárd eur, ktorú jej poskytli na prekonanie krízy. Lufthansa vlastní aj spoločnosti Austrian, Swiss a Brussels Airlines.



Cena nových akcií je stanovená na úrovni 3,58 eura a očakáva sa, že budú ponúknuté na upisovanie v období od 22. septembra do 5. októbra.



Lufthansa zamýšľa použiť výnosy na splatenie 1,5 miliardy eur nemeckej štátnej investičnej a rozvojovej banke KfW. Následne chce do konca roka vrátiť ďalšiu 1 miliardu eur, pričom 1 miliardu eur už KfW vrátila. Generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr nedávno povedal, že sa chce dohodnúť ešte so súčasnou nemeckou vládou na splácaní štátnej pomoci.



Splatenie štátnej pomoci je kľúčové pre prípadné ďalšie fúzie a akvizície. Pokiaľ sú totiž letecké spoločnosti podporované štátom, majú fúzie zakázané. Už pred koronakrízou bolo jasné, že dôjde ku konsolidácii, povedal Spohr a kríza ju len pozastavila. "V okamihu, keď budú tieto štátne pomoci vyplatené, sa opäť spustí, pretože v Európe máme príliš veľa leteckých spoločností," dodal.



Nemecko čakajú parlamentné voľby 26. septembra a očakáva sa, že bude potrebné vytvoriť koalíciu troch strán, aby mala väčšinu v parlamente.



V auguste Lufthansa oznámila, že v 2. štvrťroku znížila svoje straty na polovicu v porovnaní s druhým štvrťrokom 2020, keď jej pandémia spôsobila najväčšie škody. Lufthansa vykázala za tie mesiace do konca júna 2021 čistú stratu 756 miliónov eur po strate 1,5 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Pomohlo jej zmiernenie cestovných obmedzení. Odhaduje však, že tento rok bude stále fungovať na 40 % svojej kapacity pred krízou.



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), čo je ukazovateľ, ktorý analytici pozorne sledujú, bol v 2. štvrťroku stále negatívny, dosiahol zhruba -400 miliónov eur.



Lufthansa stále prechádza bolestivou reštrukturalizáciou, ktorá jej má pomôcť znížiť náklady. Zahŕňa aj zrušenie tisícok pracovných miest. V rámci plánu obnovy plánuje zredukovať do roku 2023 svoju flotilu zo súčasných 800 na 650 lietadiel.