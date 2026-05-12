Lufthansa plánuje zvýšiť svoj podiel v talianskych ITA Airways na 90 %
Transakciu chce zrealizovať v nasledujúcom mesiaci.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. mája (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila, že plánuje zvýšiť svoj v súčasnosti menšinový podiel v talianskych aerolíniách ITA Airways na 90 %, pričom transakciu chce zrealizovať v nasledujúcom mesiaci. Informovala o tom agentúra AFP.
„Lufthansa si uplatní opciu na získanie väčšinového podielu v ITA Airways v júni tohto roka, a to za vopred dohodnutú cenu 325 miliónov eur,“ uviedla nemecká spoločnosť. Transakciu, ktorú v pondelok (11. 5.) schválila správna rada Lufthansy, musia ešte odsúhlasiť regulačné úrady v Európskej únii aj USA. Zvýšenie podielu na 90 % znamená, že „ITA Airways bude plne integrovaná do spoločnosti Lufthansa Group, ako organizačne, tak finančne,“ dodala Lufthansa.
Najväčšie európske aerolínie získali súčasný 41-percentný podiel v ITA Airways v januári minulého roka. Lufthansa zároveň získala právo na neskoršie zvýšenie svojho podielu. Predajcom je talianska vláda, ktorá si po zrealizovaní transakcie zvyšný desaťpercentný podiel ponechá.
Oznámenie Lufthansy privítal aj šéf ITA Airways Jörg Eberhart. Plnú integráciu do Lufthansa Group označil za „strategicky významný krok, ktorý umožní talianskej spoločnosti posilniť konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch“.
