Lufthansa pozastavila denné lety medzi Frankfurtom a Pekingom

Frankfurt nad Mohanom 21. októbra (TASR) - Nemecký letecký prepravca Lufthansa vzhľadom na silnú konkurenciu ruší svoju každodenné linku z Frankfurtu nad Mohanom do čínskeho hlavného mesta Peking. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Linka bude od 27. októbra z ekonomických dôvodov v rámci zimného letového poriadku dočasne zastavená, uviedla v pondelok hovorkyňa spoločnosti. Lufthansa bude naďalej ponúkať denné priame spojenie do Pekingu prostredníctvom svojej základne na letisku v Mníchove.



Skupina Lufthansa sa už dlhšie sťažuje na nevýhodné podmienky v porovnaní s konkurentmi z Číny, Turecka a oblasti Perzského zálivu. Letecké spoločnosti z týchto krajín podľa nemeckého vlajkového prepravcu profitujú z nižších nákladov na podnikanie, slabých sociálnych štandardov a veľkých verejných investícií do leteckého odvetvia. Okrem toho naďalej využívajú vzdušný priestor nad Ruskom, ktorý západné letecké spoločnosti v dôsledku sankcií bojkotujú, čo im prináša ďalšiu nákladovú výhodu vďaka kratším trasám.