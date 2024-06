Lufthansa pravdepodobne neponúkne EK ďalšie ústupky na prevzatie ITA

Brusel/Berlín/Rím 11. júna (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa pravdepodobne už neponúkne ďalšie ústupky Európskej komisii (EK) s cieľom získať súhlas na prevzatie talianskych aerolínií ITA. A to aj napriek tomu, že Brusel má stále obavy z narušenia hospodárskej súťaže najmä v oblasti diaľkových letov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tri zdroje oboznámené s informáciami.



Lufthansa plánuje v prvej fáze prevziať v ITA 41-percentný podiel. Neskôr chcú nemecké aerolínie získať 49 % spoločnosti ITA a nakoniec, za určitých podmienok, zvyšných 10 %.



S cieľom získať súhlas Európskej komisie, ktorá má obavy pre možné narušenie hospodárskej súťaže v prípade niektorých letov v rámci Európy a aj niektorých diaľkových letov, Lufthansa predložila doteraz tri ponuky ústupkov. Patrí k nim napríklad vzdanie sa 40 vzletových a pristávacích pozícií na milánskom letisku Linate v prospech spoločností easyJet a Volotea. Európska komisia by mala svoje rozhodnutie o tom, či prevzatie ITA Lufthansou povolí, alebo zamietne, zverejniť do konca júna.