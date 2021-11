Lufthansa predčasne splatila pomoc od nemeckého štátu

Berlín 12. novembra (TASR) - Nemecké ministerstvá financií a hospodárstva v piatok privítali predčasné splatenie záchranného balíka, ktorý štát poskytol leteckej spoločnosti Lufthansa počas krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.



"Ukazuje to, že bolo dôležité a správne, aby štát pomohol spoločnosti v ťažkých časoch a zabezpečil tak tisíce pracovných miest," uviedol vo vyhlásení minister financií Olaf Scholz, ktorý by sa mal stať novým nemeckým kancelárom.



Na záchrane skupiny Lufthansa, do ktorej patria aj letecké spoločnosti Austrian, Swiss a Brussels Airlines, sa okrem Nemecka podieľali aj Švajčiarsko, Rakúsko a Belgicko. Pripravili pre ňu vlani balík finančnej pomoci v celkovej výške 9 miliárd eur.



V októbri najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku vyplatila fondu pre stabilizáciu hospodárstva (ESF) prvú z dvoch tranží hybridného kapitálu, ktorá sa nazýva tichá účasť. Berlín vytvoril ESF minulý rok s cieľom pomôcť firmám v krajine prekonať pandémiu nového koronavírusu. Lufthansa v októbri uviedla, že do konca tohto roka by chcela uhradiť druhú tranžu v hodnote 1 miliardy eur. Tento piatok ju splatila.



Rastúci dopyt po cestovaní, znižovanie počtu zamestnancov a návrat dôvery na trhu umožnili splatiť pôžičky rýchlejšie, ako sa očakávalo, uviedla Lufthansa.



„V mene všetkých zamestnancov Lufthansy by som rád poďakoval nemeckej vláde a nemeckým daňovým poplatníkom,“ povedal generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr.



Nemecký štátny fond pre stabilizáciu hospodárstva prevzal za pomoc akcie spoločnosti Lufthansa. Jeho podiel v spoločnosti bol už znížený na 14,09 % a ministerstvá uviedli, že zostávajúci podiel ESF bude predaný najneskôr do októbra 2023.