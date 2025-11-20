< sekcia Ekonomika
Lufthansa prejavila záujem o podiel v portugalskej spoločnosti TAP
Je tak ďalšou spoločnosťou, ktorá dala oficiálne najavo, že má záujem o vstup do portugalskej firmy. Už skôr tak urobila Air France-KLM.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa prejavila záujem o menšinový podiel v portugalských štátnych aerolíniách TAP. Je tak ďalšou spoločnosťou, ktorá dala oficiálne najavo, že má záujem o vstup do portugalskej firmy. Už skôr tak urobila Air France-KLM. Informovala o tom agentúra DPA.
Portugalská vláda plánuje predať 44,9-percentný podiel TAP. Potenciálni investori sa môžu registrovať do 22. novembra, pričom na podanie ponúk majú čas do apríla. Rozhodnutie o predaji TAP by mohlo padnúť v lete budúceho roka.
Ďalších 5 % akcií je vyčlenených pre zamestnancov TAP. Zvyšok by si mala ponechať portugalská vláda, čo znamená, že si udrží podiel tesne nad 50 %.
Vláda už v roku 2015 predala väčšinový podiel v TAP, neskôr však nad leteckou spoločnosťou opätovne prevzala plnú kontrolu. Po piatich stratových rokoch po sebe sa aerolínie dostali v roku 2022 do plusu a odvtedy vykazujú zisk. Vlani spoločnosť TAP prepravila približne 16 miliónov cestujúcich, pričom pre ostatné letecké spoločnosti je zaujímavá najmä vysokým počtom letov do Brazílie.
Lufthansa uviedla, že spočiatku chce získať v TAP menšinový podiel a neskôr vytvoriť dlhodobé partnerstvo. „Našim cieľom je posilniť prepojenie Portugalska s ďalšími destináciami po celom svete, zároveň zachovať portugalskú identitu TAP a zabezpečiť aerolíniám udržateľný rast,“ povedal generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr. Dodal, že Lisabon by sa mohol stať hlavným uzlom Lufthansy pre transatlantické lety.
Portugalská vláda plánuje predať 44,9-percentný podiel TAP. Potenciálni investori sa môžu registrovať do 22. novembra, pričom na podanie ponúk majú čas do apríla. Rozhodnutie o predaji TAP by mohlo padnúť v lete budúceho roka.
Ďalších 5 % akcií je vyčlenených pre zamestnancov TAP. Zvyšok by si mala ponechať portugalská vláda, čo znamená, že si udrží podiel tesne nad 50 %.
Vláda už v roku 2015 predala väčšinový podiel v TAP, neskôr však nad leteckou spoločnosťou opätovne prevzala plnú kontrolu. Po piatich stratových rokoch po sebe sa aerolínie dostali v roku 2022 do plusu a odvtedy vykazujú zisk. Vlani spoločnosť TAP prepravila približne 16 miliónov cestujúcich, pričom pre ostatné letecké spoločnosti je zaujímavá najmä vysokým počtom letov do Brazílie.
Lufthansa uviedla, že spočiatku chce získať v TAP menšinový podiel a neskôr vytvoriť dlhodobé partnerstvo. „Našim cieľom je posilniť prepojenie Portugalska s ďalšími destináciami po celom svete, zároveň zachovať portugalskú identitu TAP a zabezpečiť aerolíniám udržateľný rast,“ povedal generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr. Dodal, že Lisabon by sa mohol stať hlavným uzlom Lufthansy pre transatlantické lety.