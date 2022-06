Lufthansa ruší v lete stovky letov pre nedostatok personálu

Frankfurt nad Mohanom 9. júna (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa ruší stovky letov počas letných prázdnin pre nedostatok personálu a to v čase, keď sa toto odvetvie zotavuje z pandémie ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Spoločnosť vo štvrtok vo vyhlásení uviedla, že zaznamenala "skok v dopyte", keďže opatrenia na zastavenie pandémie sa zmiernili, čo je "po najvážnejšej kríze v letectve dobrou správou". Ale "infraštruktúra sa úplne nezotavila" a výsledkom sú problémy a nedostatok personálu v Európe. Tieto ťažkosti zasiahli letiská, pozemné služby, riadenie letovej prevádzky aj letecké spoločnosti.



Lufthansa preto ruší v júli 900 letov v rámci Nemecka aj Európy na svojich dopravných uzlov vo Frankfurte nad Mohanom a v Mníchove, a to v piatok, sobotu a nedeľu. To predstavuje približne 5 % bežnej víkendovej kapacity.



Jej dcérska spoločnosť Eurowings zrušila tiež v júli "niekoľko stoviek letov".



Cestujúci, ktorí si už rezervovali lety, budú o tom informovaní a budú presunutí na iné termíny, uviedla Lufthansa. Požiadala zároveň zákazníkov, aby sa pripravili na prípadné oneskorenia a riešenie problémov, čo najviac využívali digitálne služby a obmedzili množstvo príručnej batožiny.



Generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr minulý mesiac avizoval, že letecká spoločnosť počíta s rekordným letom vďaka turistickej aktivite, keďže tohoročné údaje ukazujú, že počty cestujúcich sa už zotavili z pandémie.



Konkrétne, počet cestujúcich na letoch Lufthansy sa v 1. štvrťroku 2022 "viac ako štvornásobne zvýšil" na 13 miliónov z 3 miliónov v rovnakom období 2021, keď boli cestovné obmedzenia na mnohých trhoch prísnejšie, dodal Spohr.