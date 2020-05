Lufthansa sa s vládou dohodla na záchrannom balíku za 9 miliárd eur

Berlín 25. mája (TASR) - Nemecká vláda a letecká spoločnosť Lufthansa sa dohodli na investičnom balíku, ktorý by mal aerolíniám pomôcť pri zvládaní finančných problémov v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Potvrdili to v pondelok zástupcovia vlády aj Lufthansy po tom, ako dohodu schválil nemecký stabilizačný fond WSF, ako aj predstavenstvo aerolínií.



Spoločnosť rokovala s vládou niekoľko týždňov po tom, ako vládne opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu prakticky úplne odstavili leteckú dopravu. Podľa ministerstva hospodárstva bola Lufthansa pred pandémiou nového koronavírusu ziskovou spoločnosťou, teraz však čelí najväčšej kríze vo svojej histórii. K dohode by pravdepodobne došlo už skôr, Lufthansa však mala problém s tým, aký podiel by vláda mala v aerolíniách s približne 138.000 zamestnancami získať.



Výmenou za poskytnutie pomoci získa vláda v Lufthanse 20-percentný podiel. Ten získa kúpou nových akcií za 300 miliónov eur, pričom tento podiel plánuje predať do konca roka 2023. Zároveň získa dve miesta v dozornej rade.



Okrem toho poskytne Lufthanse 7,5 miliardy eur prostredníctvom takzvanej tichej účasti. To znamená, že získa kapitál bez hlasovacích práv. Úrok bude spočiatku na úrovni 4 %, neskôr sa zvýši na 9,5 %. Cieľom je, aby Lufthansa splácala pomoc čo najrýchlejšie. Ďalšie 3 miliardy bude predstavovať trojročný úver od štátnej banky KfW a súkromných bánk.



Podľa ministra financií Olafa Scholza je záchranný balík "veľmi dobrým riešením," ktoré berie do úvahy záujmy ako Lufthansy, tak aj daňových poplatníkov. Dodal, že podpora vlády je určená na obmedzený čas. "Keď bude spoločnosť na tom opäť dobre, štát svoj podiel predá, prípadne aj s určitým ziskom," dodal Scholz.



Nemecká vláda medzitým rokuje s Európskou komisiou. Podľa nemeckého ekonomického denníka Handelsblatt nemecká kancelárka Angela Merkelová odmieta súhlasiť s tým, aby EK odobrala Lufthanse za získanie pomoci od štátu vzletové a pristávacie pozície na kľúčových letiskách Mníchov a Frankfurt nad Mohanom. Ako dodal minister hospodárstva Peter Altmaier, niektoré otázky v súvislosti so záchranným plánom si bude potrebné s EK ešte vyjasniť, Nemecko však "bude bojovať" o to, aby Lufthansa mohla fungovať aj ďalej tak, ako pred pandémiou nového koronavírusu.