Lufthansa sa dohodla s odbormi na úsporách

Frankfurt nad Mohanom 25. júna (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa vo štvrtok ráno oznámila, že sa dohodla s odborovým zväzom UFO na balíku opatrení, ktoré jej pomôžu ušetriť viac ako 500 miliónov eur, keďže zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



Tento balík zahŕňa pozastavenie zvyšovania miezd, zníženie počtu letových hodín a zodpovedajúcich platieb a dočasné zníženie príspevkov do podnikového dôchodkového systému.



Obe strany sa tiež dohodli na balíku dobrovoľných opatrení a programov odstupného, ako sú neplatená dovolenka, dobrovoľné skrátenie pracovného času a dotovaný predčasný prechod do podnikového dôchodkového systému.



„Vďaka už schválenému krízovému balíku sa spoločnosť môže vyhnúť prepusteniu 22.000 členov palubného personálu počas krízy,“ uvádza sa vo vyhlásení Lufthansy.



Dohodu musia ešte schváliť členovia odborového zväzu palubných sprievodcov.



Separátne, najväčší akcionár Lufthansy, milionár Heinz Hermann Thiele, povedal denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), že bude hlasovať za vládny záchranný balík vo výške 9 miliárd eur. Hlasovanie akcionárov sa uskutoční neskôr vo štvrtok.



Thiele tak ukončil špekulácie, že môže zastaviť záchranný plán. Predtým totiž kritizoval fakt, že vláda výmenou za finančnú pomoc získa v aerolíniách 20-percentný podiel a opciou na jeho zvýšenie o ďalších 5 % plus jednu akciu na zablokovanie nepriateľských prevzatí.



"Budem hlasovať za navrhované uznesenie," povedal Thiele novinám v rozhovore uverejnenom na webovej stránke FAZ v stredu (24. 6.) večer. Akcie Lufthansy v reakcii na to vo štvrtok na začiatku obchodovania stúpli až o 21 %.



S podporou Thieleho sa zdá, že vládny plán záchrany získa potrebné dve tretiny hlasov. Vzhľadom na to, že sa na stretnutie zaregistrovalo iba 38 % akcionárov a Thiele vlastní 15,5-percentný podiel v spoločnosti Lufthansa, má "silu" približne 41 % hlasov.