Lufthansa sa pripravuje na drastickejšie zníženie flotily

Frankfurt nad Mohanom 16. septembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa sa pripravuje na drastickejšie zníženie svojej globálnej flotily a počtu zamestnancov po tom, čo stratila nádej na oživenie letov v tomto roku.



Najnovšie pravidlá, ktoré nútia cestujúcich ísť do karantény, majú katastrofálny vplyv na rezervácie, uviedol riaditeľ spoločnosti Carsten Spohr v utorok (15. 9.) na stretnutí so zamestnancami. Na október je oproti minutému roku rezervovaných menej ako 10 % leteniek, doplnili zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Nárast nových prípadov ochorenia COVID-19 v Európe prinútil nemeckú leteckú spoločnosť "roztrhať" plán obnovy a zhoršil jej vyhliadky.



Lufthansa, ktorá začiatkom júna prijala od nemeckej vlády pomoc vo výške 9 miliárd eur, teraz očakáva, že k oživeniu leteckej dopravy nedôjde skôr, ako v polovici dekády. Podľa nej aktuálne nie je jasné, kedy, a či vôbec sa tržby vrátia na rekordnú roveň z roku 2019, vzhľadom na pokles nielen súkromných, ale aj služobných ciest, uviedol podľa zdrojov generálny riaditeľ.



Spohr povedal, že pracuje na opatreniach, ktoré pôjdu nad rámec už existujúceho plánu na zníženie flotily o približne 100 lietadiel a zrušenie 22.000 miest na plný úväzok. Tento program podľa nebo už nebude stačiť.



Okrem krátkodobých škrtov chce letecká spoločnosť podniknúť kroky, ktoré jej pomôžu sústrediť sa viac na zákazníkov a na zvýšenie udržateľnosti, dodali zdroje, podľa ktorých vedenie pracuje na prioritách presahujúcich rámec pandémie.



Lufthansa pôvodne plánovala do decembra postupne zvýšiť kapacitu na zhruba polovicu normálnej úrovne. Najnovšie vraj generálny riaditeľ povedal, že by bol spokojný, keby dosiahla 25 % vlaňajšej úrovne. Momentálne je letecká doprava na menej ako 20 % minuloročnej úrovne.



Hovorca spoločnosti Lufthansa na otázku médií uviedol, že zatiaľ neboli prijaté žiadne konečné rozhodnutia.