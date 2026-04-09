Lufthansa sa pripravuje na štrajk palubného personálu
Koncern vo štvrtok oznámil dodatočné lety svojich nemeckých a medzinárodných spoločností.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. apríla (TASR) - Nemecký letecký prepravca Lufthansa sa pripravuje na štrajk palubných zamestnancov, ktorý je naplánovaný na piatok (10. 4.). Koncern vo štvrtok oznámil dodatočné lety svojich nemeckých a medzinárodných spoločností. Okrem toho plánuje na niektorých trasách nasadiť väčšie lietadlá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výzva na štrajk zo strany odborového zväzu UFO zasiahne obzvlášť tvrdo cestujúcich, ktorí sa po Veľkej noci vracajú domov, kritizoval postup odborov člen predstavenstva koncernu Michael Niggemann. Do štrajku sa okrem národného prepravcu Lufthansa zapojí aj jeho dcérska spoločnosť, regionálne aerolínie Lufthansa Cityline. Niggemann to označil za nezodpovedné eskalovanie situácie v čase, keď sa spoločnosť musí vyrovnať s geopolitickými výzvami, ktoré spôsobili extrémny nárast cien leteckého paliva.
Odborový zväz palubného personálu UFO vyzval na štrajk v piatok čase od 00.01 h do 22.00 h SELČ. Štrajk sa bude týkať všetkých odletov spoločnosti Lufthansa vo Frankfurte nad Mohanom a Mníchove, ako aj odletov regionálnej dcéry Lufthansa Cityline z letísk vo Frankfurte nad Mohanom, Mníchove, Hamburgu, Brémach, Štutgarte, Kolíne, Düsseldorfe, Berlíne a Hannoveri. V letovom poriadku frankfurtského letiska sú už na piatok záznamy o prvých zrušených letoch Lufthansy.
Odborový zväz UFO označuje za príčinu sporu patovú situáciu vo vyjednávaniach o rámcovej kolektívnej zmluve v koncerne Lufthansa a neochotu zamestnávateľa rokovať o sociálnych programoch v spoločnosti CityLine. Podľa vedenia koncernu má regionálna dcérska spoločnosť budúci rok ukončiť prevádzku. Nahradiť by ju mal nový prepravca s podobným názvom Lufthansa City Airline. Odbory tvrdia, že v dôsledku plánovaných zmien je ohrozených približne 800 pracovných miest.
Výzva na štrajk zo strany odborového zväzu UFO zasiahne obzvlášť tvrdo cestujúcich, ktorí sa po Veľkej noci vracajú domov, kritizoval postup odborov člen predstavenstva koncernu Michael Niggemann. Do štrajku sa okrem národného prepravcu Lufthansa zapojí aj jeho dcérska spoločnosť, regionálne aerolínie Lufthansa Cityline. Niggemann to označil za nezodpovedné eskalovanie situácie v čase, keď sa spoločnosť musí vyrovnať s geopolitickými výzvami, ktoré spôsobili extrémny nárast cien leteckého paliva.
Odborový zväz palubného personálu UFO vyzval na štrajk v piatok čase od 00.01 h do 22.00 h SELČ. Štrajk sa bude týkať všetkých odletov spoločnosti Lufthansa vo Frankfurte nad Mohanom a Mníchove, ako aj odletov regionálnej dcéry Lufthansa Cityline z letísk vo Frankfurte nad Mohanom, Mníchove, Hamburgu, Brémach, Štutgarte, Kolíne, Düsseldorfe, Berlíne a Hannoveri. V letovom poriadku frankfurtského letiska sú už na piatok záznamy o prvých zrušených letoch Lufthansy.
Odborový zväz UFO označuje za príčinu sporu patovú situáciu vo vyjednávaniach o rámcovej kolektívnej zmluve v koncerne Lufthansa a neochotu zamestnávateľa rokovať o sociálnych programoch v spoločnosti CityLine. Podľa vedenia koncernu má regionálna dcérska spoločnosť budúci rok ukončiť prevádzku. Nahradiť by ju mal nový prepravca s podobným názvom Lufthansa City Airline. Odbory tvrdia, že v dôsledku plánovaných zmien je ohrozených približne 800 pracovných miest.