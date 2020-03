Lufthansa sa pripravuje na vytvorenie leteckého mosta

Berlín 17. marca (TASR) – Najväčšia letecká spoločnosť v Nemecku Lufthansa spolupracuje s vládou na príprave "leteckého mosta", ktorý by mal zabezpečiť bezproblémovú dodávku potrebného tovaru počas epidémie nového koronavírusu. Uviedol to v utorok šéf Lufthansy Carsten Spohr.



Ako povedal pre denník Bild, letecká spoločnosť je pripravená na tento účel využiť svoje Boeingy 747 a flotilu nákladnej divízie Lufthansa Cargo. Zároveň pracuje na zabezpečení adekvátneho počtu ľudí.



"Lufthansa je pripravená urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zásobovanie obyvateľstva vzdušnými cestami bolo zabezpečené," povedal Spohr.



"Letecký most" bol pôvodne názvom operácie západných mocností v rokoch 1948 - 1949 po blokáde západných sektorov Berlína Sovietskym zväzom. V období od júna 1948 do 12. mája 1949 boli tak západné sektory Berlína zásobované zo vzduchu.