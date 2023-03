Nemecký letecký gigant Lufthansa sa vlani vrátil k zisku

Frankfurt nad Mohanom 3. marca (TASR) - Nemecký letecký gigant Lufthansa v piatok oznámil, že sa po dvoch rokoch strát vrátil vlani k ročnému zisku. Vďačí za to oživeniu dopytu, keď sa ekonomiky znovu otvorili po zrušení blokád spojených s pandémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Skupina, do ktorej patria aj aerolínie Eurowings, Austrian, Swiss a Brussels Airlines, vykázala za minulý rok čistý zisk 791 miliónov eur po čistých stratách 2,2 miliardy eur v roku 2021 a 6,7 miliardy eur v roku 2020.



"Lufthansa je späť," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Carsten Spohr. "Len za jeden rok sme dosiahli bezprecedentný finančný obrat. Skupina Lufthansa dosiahla oveľa lepší výsledok, ako sa očakávalo. Dopyt po leteckej doprave zostáva aj v roku 2023 vysoký," dodal.



Prevádzkový zisk skupiny sa v roku 2022 vyšplhal na 1,23 miliardy eur zo straty 2,3 miliardy eur v predchádzajúcom roku. No aj napriek tomu bol vlaňajší prevádzkový zisk stále o 34 % nižší ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie.



Počet cestujúcich sa v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 viac ako zdvojnásobil a čisté tržby dosiahli až 32,77 miliardy eur, čo však bolo o 10 % menej než v predpandemickom roku 2019.



Čistý zisk za 4. štvrťrok dosiahol 307 miliónov eur po strate 314 miliónov eur pred rokom.



Tržby Lufthansy v posledných troch mesiacoch minulého roka vzrástli o 52 % na 8,88 miliardy eur z 5,83 miliardy eur rok predtým.



Skupina v priebehu minulého roka rozšírila počet letov, aby uspokojila rastúci dopyt. A v septembri nemecká vláda predala svoj zvyšný podiel v Lufthanse, ktorý získala za záchranu leteckej spoločnosti po vypuknutí pandémie. Lufthansa sa tak vrátila do súkromných rúk.



Pri pohľade do budúcnosti v súčasnom 1. štvrťroku skupina očakáva, že upravený prevádzkový zisk bude záporný v dôsledku sezónnych výkyvov. Ale zároveň predpovedá "obzvlášť silné" zisky v 2. a 3. štvrťroku.



Vo štvrtok (2. 3.) predstavenstvo spoločnosti predĺžilo Spohrovi, ktorý je na čele Lufthansy od roku 2014, zmluvu o ďalších päť rokov.



Tento rok v januári skupina predložila novú ponuku na prevzatie problémových talianskych aerolínií ITA. Návrh Lufthansy predpokladá, že najprv získa menšinový podiel v štátnom ITA, nástupcovi stratového národného dopravcu Alitalia, s možnosťou neskoršieho odkúpenia zvyšných akcií.