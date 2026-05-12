Utorok 12. máj 2026
Lufthansa si objednala 10 lietadiel Airbus a 10 strojov Boeing

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Lietadlá najnovšej generácie môžu ponúknuť úsporu paliva o približne 20 %.

Autor TASR
Berlín 12. mája (TASR) - Nemecká letecká skupina Lufthansa oznámila, že si objednala 10 lietadiel Airbus a 10 strojov Boeing na diaľkové lety. Celková hodnota objednávky podľa katalógových cien je 7,7 miliardy USD (6,55 miliardy eur). Objednávka lietadiel A350-900 a Boeing 787-9 „je jasným záväzkom voči modernej flotile, prémiovej kvalite a ďalšiemu znižovaniu emisií CO2,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Lufthansy Carsten Spohr. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.

„Lietadlá s najnovšou technológiou sú koniec koncov najsilnejším nástrojom ekologickejšej leteckej dopravy,“ dodal Spohr. Nové stroje nahradia staršie a menej efektívne modely, uviedla letecká skupina. Dodávky sa začnú v roku 2032 a potrvajú do roku 2034. Lietadlá najnovšej generácie môžu ponúknuť úsporu paliva o približne 20 %.

Najväčšia európska letecká skupina, ktorá prevádzkuje aj spoločnosti Eurowings a Swiss, uviedla, že rozhodnutia o tom, ktoré letecké spoločnosti budú nové lietadlá používať a z ktorých dopravných uzlov, prijme neskôr. Lufthansa dodala, že najnovšou objednávkou stúpol počet lietadiel, ktoré má objednané, na 232 vrátane 107 strojov novej generácie na diaľkové lety.

(1 EUR = 1,1765 USD)
