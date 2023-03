Lufthansa si plánuje objednať vyše 20 lietadiel za viac než 7 mld. eur

Berlín 2. marca (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa si plánuje objednať viac než dve desiatky lietadiel najnovšej generácie s dlhým doletom. Uviedla to spoločnosť vo štvrtok s tým, že celková hodnota objednávky by mala presiahnuť 7 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Lufthansa oznámila, že celková objednávka by mala zahrnovať 22 strojov, z toho 15 lietadiel od európskeho Airbusu a sedem od amerického Boeingu. Od Airbusu si chcú nemecké aerolínie objednať 10 lietadiel A350-1000 a päť A350-900 a od Boeingu lietadlá 787-9. Hodnota objednávky pri katalógových cenách, čo znamená, že konečná cena sa môže ešte upraviť, dosahuje 7,5 miliardy USD (7,07 miliardy eur). Letecká spoločnosť okrem toho dodala, že medzičasom pokročila v rokovaniach o objednávke ďalších lietadiel s dlhým doletom.



Najnovšia objednávka znamená, že Lufthansa si od nástupu pandémie nového koronavírusu zabezpečila už viac než 50 lietadiel novej generácie na diaľkové lety, uviedol v súvislosti s najnovšou objednávkou šéf spoločnosti Carsten Spohr. Jeho funkčné obdobie sa malo v tomto roku skončiť, dozorná rada aerolínií však práve vo štvrtok rozhodla, že Spohr (56) zostane vo funkcii generálneho riaditeľa ďalších päť rokov, teda do decembra 2028.



(1 EUR = 1,0605 USD)