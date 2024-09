Lufthansa uvažuje o zrušení spojenia medzi Frankfurtom a Pekingom

Frankfurt nad Mohanom 21. septembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa prehodnocuje svoje spojenie z Frankfurtu nad Mohanom do čínskeho hlavného mesta Peking. Dôvodom je silná konkurencia, uviedol v piatok (20. 9.) hovorca spoločnosti.



Lufthansa neustále vyhodnocuje a optimalizuje celú svoju sieť liniek, uviedol hovorca skupiny s tým, že rozhodnutie o denných letoch z Frankfurtu do Pekingu padne v októbri. Spoločnosť podľa neho naďalej ponúka denné spojenie do Pekingu cez letisko v Mníchove.



"Európske letecké spoločnosti sú v extrémne nerovnej konkurenčnej situácii vo vzťahu s Čínou, ako aj s leteckými spoločnosťami z Perzského zálivu a Bosporu," kritizovala Lufthansa. Aerolínie z týchto krajín profitujú z nízkych nákladov na prevádzku, nízkych sociálnych štandardov a vysokých vládnych investícií do leteckého sektora.



"Na rozdiel od európskych a amerických leteckých spoločností už viac ako dva roky využívajú aj ruský vzdušný priestor. Kratšie trasy prinášajú ďalšie nákladové výhody," dodala Lufthansa vo vyhlásení.



Letecké spoločnosti v Európskej únii (EÚ) sú navyše čoraz viac konfrontované s politickými požiadavkami, ktoré oslabujú ich konkurencieschopnosť. Patria k nim rastúce dane a poplatky, vysoké regulačné štandardy, dodatočné požiadavky v oblasti klimatickej politiky a nedostatočná infraštruktúra. Politici v Nemecku a Európe musia hľadať nové riešenia tejto nerovnováhy, zdôraznila Lufthansa.