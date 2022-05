Lufthansa v 1. štvrťroku znížila svoju stratu

Frankfurt nad Mohanom 5. mája (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v 1. štvrťroku 2022 znížila svoju stratu. Uviedla, že očakáva rekordné leto, keďže dopyt po osobnej leteckej doprave cez hlavnú turistickú sezónu sa po zmiernení pandémie ochorenia COVID-19 zotavuje. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Čistá strata leteckej skupiny za prvé tri mesiace 2022 klesla o 44 % na 584 miliónov eur z 1 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Prispel k tomu nárast leteckej dopravy, keďže mnohé krajiny zrušili obmedzenia súvisiace s pandémiou, keď ich obavy z variantu omikron opadli.



Tržby spoločnosti sa v 1. štvrťroku zvýšili na 5,36 miliardy eur z 2,56 miliardy eur vlani.



Počet cestujúcich v 1. kvartáli stúpol viac ako štvornásobne na 13 miliónov z troch miliónov osôb v roku 2021, keď boli cestovné obmedzenia na mnohých trhoch prísnejšie.



"Nové rezervácie z týždňa na týždeň pribúdajú," uviedol generálny riaditeľ Carsten Spohr vo štvrtok vo vyhlásení, pričom dodal, že dopyt výrazne rastie najmä do dovolenkových destinácií.



Lufthansa očakáva, že s ňou toto leto poletí na dovolenku viac ľudí ako kedykoľvek predtým.



V prípade služobných ciest je zotavovanie pomalšie, pričom skupina odhaduje, že v tomto segmente dosiahne do konca roka "zhruba 70 %" úrovne pred pandémiou.



Celkovo Lufthansa predpokladá, že v 2. štvrťroku dosiahne približne 75 % svojej predkrízovej kapacity, pričom v lete by mala na európskych krátkych trasách stúpnuť až na 95 % úrovne pred pandémiou a na transatlantických linkách na približne 85 %.



Aj nákladná divízia skupiny zaznamenala v 1. štvrťroku "rekordný výsledok", keďže dopyt po nákladnej doprave zostáva vysoký. Tento segment vykázal prevádzkový zisk 495 miliónov eur, čo je nárast z 315 miliónov eur v 1. štvrťroku 2021.



Najväčšiu európsku leteckú skupinu, do ktorej patria tiež Eurowings, Austrian, Swiss a Brussels Airlines, tvrdo zasiahla pandémia a pred bankrotom ju zachránila pomoc od vlády.



Lufthansa očakávala, že jej finančná výkonnosť sa v nadchádzajúcich štvrťrokoch bude ďalej zlepšovať, musela však preniesť rastúce náklady pre zákazníkov, najmä extrémne zdraženie paliva.