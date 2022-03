Lufthansa v minulom roku znížila svoju stratu

Frankfurt nad Mohanom 3. marca (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v minulom roku 2021 znížila svoju stratu o dve tretiny, ale zostala v červených číslach. Upozornila tiež na pretrvávajúcu neistotu v leteckej doprave v dôsledku pokračujúcej pandémie nového koronavírusu a invázie ruskej armády na Ukrajinu.



Najväčšia európska skupina leteckých spoločností, do ktorej patria aj Eurowings, Austrian, Swiss a Brussels Airlines, vykázala za roku 2021 čistú stratu 2,19 miliardy eur alebo 2,99 eura na akciu po strate 6,73 miliardy eur alebo 12,51 eura na akciu v predchádzajúcom roku 2020.



Prevádzková strata skupiny klesla na 2,3 miliardy eur z 5,5 miliardy eur, a to aj napriek vyšším nákladom na reštrukturalizáciu, ako sa očakávalo.



Tržby skupiny Lufthansa vzrástli medziročne o 24 % na 16,81 miliardy eur. V roku 2021 bola dostupná kapacita v osobnej leteckej doprave o 32 % vyššia ako v predchádzajúcom roku a počet cestujúcich vzrástol o 29 %.



Lufthansa zaznamenala v 3. kvartáli 2021 svoj prvý štvrťročný prevádzkový zisk od začiatku pandémie, ale v období október-december sa opäť prepadla do červených čísiel a vykázala stratu 271 miliónov eur.



V súčasnom roku 2022 očakáva Lufthansa ďalšie oživenie leteckej dopravy. V 1. štvrťroku však šírenie variantu omikron naďalej nepriaznivo ovplyvňuje leteckú spoločnosť.



Vo zvyšku roka však predpokladá výrazné uvoľnenie pandemickej situácie, čo mnohým ľuďom umožní vycestovať na dovolenky a služobné cesty. Ale zároveň politické a ekonomické dôsledky konfliktu na Ukrajine by mohli ovplyvniť podnikanie spôsobom, ktorý zatiaľ nemožno odhadnúť, upozornila Lufthansa.



Ruský útok na susednú Ukrajinu narušil služby Lufthansy, keďže pozastavila lety do Ruska aj na Ukrajinu. Eskalácia konfliktu s hlavným dodávateľom energie - Ruskom - vyvolala tiež tlak na už aj tak vysoké ceny palív. To vytvára pre skupinu "ďalšie bremená", upozornila Lufthansa.



Lufthansa očakáva v roku 2022 v osobnej doprave „priemernú kapacitu na úrovni viac ako 70 %“ kapacity v roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.