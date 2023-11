Lufthansa vykázala za 3. štvrťrok väčší ako očakávaný zisk

Frankfurt nad Mohanom 2. novembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa vo štvrtok zverejnila väčší ako očakávaný zisk za 3. štvrťrok 2023. Podporil ju silný dopyt po cestovaní počas tohto leta. Počet rezervácií zostáva silný aj pred rušnou vianočnou sezónou. TASR o tom informuje na základe správ DPA, RTTNews a Reuters.



Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) za tri mesiace do konca septembra 2023 vzrástol o 31 % na 1,47 miliardy eur z minuloročných 1,12 miliardy eur. To bol druhý najlepší kvartálny výsledok v histórii spoločnosti a prekonal aj odhady analytikov, ktorí očakávali EBIT 1,43 miliardy eur.



Upravená marža EBIT sa zvýšila na 14,3 % percenta z 11,8 % v predchádzajúcom roku.



Celkové tržby skupiny, ktorá zahŕňa aj Swiss Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines a Eurowings, vzrástli o 8 % na 10,28 miliardy eur z 9,54 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Ide o najsilnejší štvrťrok v histórii spoločnosti z hľadiska výnosov.



Skupina prepravila v 3. štvrťroku 38 miliónov cestujúcich, čo je viac ako 33 miliónov osôb v predchádzajúcom roku.



"Aj keď geopolitická situácia zostáva náročná, náš výhľad rezervácií nám dáva dôvod byť pozitívny," povedal generálny riaditeľ Carsten Spohr.



Dopyt po letoch na krátke aj dlhé vzdialenosti zostal vysoký a pokračuje trend zvyšovania počtu rezervácií v drahých prémiových triedach.



Vďaka tomu skupina očakáva, že vykáže prevádzkový zisk vo výške aspoň 2,6 miliardy eur v tomto roku, čo by bol tretí najlepší výsledok v histórii spoločnosti po roku 2017 a 2018.



V budúcom roku Lufthansa očakáva ďalšie zvýšenie kapacity na približne 95 % úrovne pred pandémiou ochorenia COVID-19.