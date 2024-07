Lufthansa zhoršila celoročný odhad zisku

Frankfurt nad Mohanom 12. júla (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa Group zhoršila celoročnú prognózu zisku po tom, ako oznámila slabé predbežné výsledky za 2. štvrťrok. Zároveň upozornila, že v prípade jej vlajkových aerolínií Lufthansa Airlines bude náročné nespadnúť za celý rok do straty. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál RTTNews.



Spoločnosť v súčasnosti očakáva, že za tento rok zaznamená prevádzkový zisk od 1,4 miliardy do 1,8 miliardy eur. Pôvodne počítala so ziskom na úrovni 2,2 miliardy eur.



Novú zhoršenú prognózu oznámila po tom, ako predbežné výsledky ukázali, že za 2. kvartál zaznamenala prevádzkový zisk 686 miliónov eur. Za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 1,1 miliardy eur.



Najmä jej vlajkové rovnomenné aerolínie Lufthansa Airlines evidovali prudký pokles zisku. Dosiahol 213 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 515 miliónov eur. Spoločnosť uviedla, že za prepadom zisku sú "negatívne trendy na trhu," ako aj meškajúce dodávky lietadiel. "Pre Lufthansa Airlines je stále náročnejšie nedostať sa za celý rok do straty," uviedla Lufthansa Group s tým, že zabrániť by tomu mohol nový ozdravný program.



Zisk ďalších leteckých spoločností Lufthansa Group, ako aj divízie nákladnej dopravy Lufthansa Cargo a údržby Lufthansa Technik by mal dosiahnuť minuloročnú úroveň a v niektorých prípadoch by mohol byť aj vyšší. K ďalším leteckým spoločnostiam Lufthansy patria Eurowings, Austrian, Swiss a Brussels Airlines. Oficiálne výsledky za 2. kvartál zverejní Lufthansa Group 31. júla.