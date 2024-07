Lufthansa získala od Bruselu súhlas na prevzatie talianskej ITA

Brusel 3. júla (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa získala súhlas Európskej komisie na prevzatie viac než 40-percentného podielu v talianskych aerolíniách ITA Airways. Brusel tak urobil po tom, ako Lufthansa ponúkla ústupky s cieľom zmierniť obavy EK z možného narušenia hospodárskej súťaže. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Po súhlase EK prevezme Lufthansa v prvej fáze 41-percentný podiel v ITA Airways za 325 miliónov eur. Kontrakt posilní pozíciu nemeckej spoločnosti na lukratívnom juhoeurópskom trhu. Lufthansa okrem toho získa od ITA aj prístup na kľúčové diaľkové trasy. Nemecké aerolínie majú zároveň opciu na kúpu zvyšného podielu v ITA po tom, ako sa finančná pozícia talianskej spoločnosti zlepší.



S cieľom získať súhlas Európskej komisie Lufthansa a ITA urobili ústupky v oblasti počtu letov a vzletových a pristávacích pozícií. Uvoľnené trasy v rámci Európy by mohli získať jedna až dve ďalšie letecké spoločnosti, uviedla EK, pričom Lufthansa oznámila, že rokuje s britskou firmou Easyjet a španielskym nízkonákladovým prepravcom Volotea. Lufthansa a ITA okrem toho uvoľnia v prospech konkurencie časť vzletových a pristávacích pozícií talianskej spoločnosti pre lety na krátke vzdialenosti na milánskom letisku Linate.



Európska komisia sa totiž obáva, že tri najväčšie letecké spoločnosti - IAG, Air France/KLM a Lufthansa - sa stávajú príliš dominantnými. Pre cestujúcich to môže znamenať menší výber a zhoršenie dostupnosti, čo sa týka lietania.



EK v súčasnosti preveruje aj ponuku IAG, ktorá vlastní britské aerolínie British Airways, na kúpu Air Europa. Okrem toho plánuje preskúmať ponuku AirFrance/KLM na takmer 20-percentný podiel v škandinávskej spoločnosti SAS.



Akvizícia ďalších podielov v ITA Airways zo strany Lufthansy prichádza do úvahy po tom, ako sa finančná situácia talianskej firmy zlepší. Analytici však uviedli, že ozdravenie ITA, ktorá je nástupcom Alitalie, nebude jednoduché. Alitalia totiž desiatky rokov zápasila s finančnými problémami a dostala niekoľko záchranných balíkov. Lufthansa bude pravdepodobne musieť investovať nemalý objem financií na prebudovanie ITA, dodali analytici.