Lufthansa znížila v 1. kvartáli prevádzkovú stratu o polovicu

Berlín 3. mája (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa vykázala stratu aj v 1. kvartáli tohto roka, rozsah straty sa však výrazne znížil. Prispel k tomu rast tržieb o 40 %. Spoločnosť zároveň uviedla, že počíta s veľmi dobrou tohtoročnou letnou sezónou, ktorá by mala pomôcť splniť celoročné ciele. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Aerolínie v stredu oznámili, že za 1. štvrťrok zaznamenali čistú stratu 467 miliónov eur a upravenú stratu pred úrokmi a zdanením na úrovni 273 miliónov eur. V prvom prípade to predstavuje pokles zhruba o pätinu a v druhom o viac než polovicu, pričom analytici predpokladali vyššiu prevádzkovú stratu, a to na úrovni 279 miliónov eur. Spoločnosť zároveň očakáva pozitívne výsledky v letnom období. "Pokračujúci vysoký dopyt zvyšuje našu dôveru, čo sa týka vývoja v nasledujúcich mesiacoch," povedal finančný riaditeľ Lufthansy Remco Steenbergen.



Tržby dosiahli 7,02 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 40 %. Počet cestujúcich zaznamenal výrazné zvýšenie na 22 miliónov a tržby z prepravy pasažierov vzrástli o 73 % na 5,2 miliardy eur. Napriek tomu, v prípade tržieb letecká spoločnosť zaostala za očakávaniami, keďže analytici počítali s celkovými tržbami na úrovni 7,57 miliardy eur.



Lufthansa však dodala, že výsledky boli lepšie než v 1. kvartáli 2019 a aj v prípade 2. štvrťroka počíta s tým, že výsledky prekonajú rovnaké obdobie predpandemického roka. Firma zároveň potvrdila pôvodný odhad v súvislosti s upraveným ziskom pred úrokmi a daňami (EBIT) za celý rok 2023, čo znamená, že očakáva jeho výrazné medziročné zlepšenie.