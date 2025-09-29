< sekcia Ekonomika
Lufthansa zruší 4000 pracovných miest v administratíve
Autor TASR
Mníchov 29. septembra (TASR) - Skupina Lufthansa plánuje do roku 2030 zrušiť až 4000 pracovných miest v administratíve. Dôvodom je znižovanie nákladov. Spoločnosť v pondelok oznámila, že úspory plánuje dosiahnuť prostredníctvom digitalizácie, automatizácie a zefektívnením procesov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Lufthansa v rámci svojho Dňa kapitálových trhov potvrdila neoficiálne správy z konca minulého týždňa. Skupina v súčasnosti zamestnáva zhruba 103.000 ľudí po tom, ako počas obdobia pandémie nového koronavírusu zrušila zhruba 20.000 pracovných pozícií.
Spoločnosť zopakovala, že prevádzkový zisk EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) upravený o mimoriadne položky v tomto roku očakáva na výrazne vyššej úrovni ako vlani. V minulom roku predstavoval 1,6 miliardy eur. Akcionári môžu naďalej očakávať dividendu vo výške 20 % až 40 % zo zisku skupiny.
