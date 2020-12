Lufthansa zruší do konca roka takmer 30-tisíc pracovných miest

Berlín 6. decembra (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa prepustí do konca roka takmer 30.000 ľudí a ďalších 10.000 by malo o prácu prísť na domácom trhu v ďalšom roku. Dôvodom sú finančné problémy spoločnosti v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Informoval o tom nedeľník Bild am Sonntag.



Lufthansa, ako aj jej dcérske spoločnosti Eurowings, Swiss, Austrian a Brussels Airlines, už zredukovali počty letov, lietadiel a zamestnancov, keďže zotavenie leteckej dopravy sa neočakáva skôr ako v roku 2025.



Podľa Bild am Sonntag, z ktorého citovala agentúra Reuters, Lufthansa zruší do konca tohto roka 29.000 pracovných miest, z toho zhruba 20.000 mimo Nemecka. Celkovo by tak počet zamestnancov mal klesnúť na 109.000. Ďalších 10.000 potom plánuje zrušiť v Nemecku na budúci rok.



Súčasťou tohtoročnej redukcie je aj predaj cateringovej divízie LSG. Tá zamestnáva 7500 ľudí, informoval nedeľník, ktorý sa odvolal na nemenované zdroje zo spoločnosti.



Firma sa koncom mája dohodla s nemeckou vládou na finančnej podpore vo výške 9 miliárd eur. Ako informoval Bild am Sonntag, do dnešných dní už z pomoci vyčerpala približne tretinu.