Lufthansa uvažuje nad žiadosťou o ochrane pred veriteľmi

Berlín 28. apríla (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa možno požiada o určitú formu ochrany pred veriteľmi po tom, ako do rokovaní o záchrannom balíku zasiahli spory v súvislosti s podmienkami štátnej pomoci.



Britský denník The Financial Times s odvolaním sa na zástupcov odborovej organizácie palubného personálu UFO informoval, že Lufthansa zvažuje ochranu pred veriteľmi podobnú ochrane pred veriteľmi na základe článku 11 amerického zákona o bankrote. Táto procedúra by spoločnosti poskytla viac času na reštrukturalizáciu.



Podľa médií je nemecká vláda ochotná aerolíniám pomôcť výmenou za blokačný menšinový podiel a jedno alebo dve miesta v dozornej rade. Informáciu priniesol portál Business Insider, Lufthansa ani ministerstvo hospodárstva ju však nekomentovali.



Vplyv štátu na riadení firmy žiada najmä SPD. Podľa sociálnych demokratov by štát mal mať v spoločnosti svoje slovo, aby mohol účinne chrániť pracovné miesta.



Šéf Lufthansy Carsten Spohr sa pre týždenník Die Zeit vyjadril, že je nevyhnutné, aby o krokoch firmy rozhodovalo výlučne jej vedenie. Ak by mal Berlín v spoločnosti silné slovo, mohli rovnaké práva požadovať aj vlády z Rakúska, Belgicka a zo Švajčiarska, ako aj vlády nemeckých spolkových štátov. Lufthansa má v spomínaných troch krajinách dcérske firmy a jej dve nemecké bázy (vo Frankfurte nad Mohanom a v Mníchove) sa nachádzajú v štátoch Hesensko a Bavorsko. "V takej situácii by bolo veľmi ťažké firmu kontrolovať," povedal Spohr.