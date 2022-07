Lufthansu čaká tento týždeň štrajk

Frankfurt nad Mohanom 25. júla (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa sa pripravuje na ďalšie problémy pri cestovaní. Odborový zväz ver.di vyzval pozemný personál Lufthansy, aby v stredu (27. 7.) vstúpil do jednodňového štrajku za vyššie mzdy. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP. Výzva sa vzťahuje na všetky pobočky Lufthansy v Nemecku, uviedol v pondelok ver.di.



Štrajk sa má začať v stredu o 3.45 h SELČ a potrvá do 6.00 h SELČ vo štvrtok (28. 7.). Podľa odborov spôsobí "veľké rušenie a meškanie letov".



Cieľom odborov je zvýšiť tlak na Lufthansu pred ďalším kolom rokovaní, ktoré sa uskutoční 3. a 4. augusta.



Takéto "varovné štrajky" sú bežnou taktikou pri pracovných rokovaniach v Nemecku a zvyčajne trvajú niekoľko hodín až deň alebo dva. Tento raz prichádza štrajk v čase, keď letiská v Nemecku aj inde vo svete bojujú s problémami a dlhými radmi na bezpečnostných kontrolách pre nedostatok personálu.



Ver.di, ktorý zastupuje približne 20.000 členov pozemného personálu Lufthansy, sa snaží o zvýšenie platov o 9,5 % v tomto roku alebo aspoň o 350 eur mesačne. Chce aj minimálnu hodinovú mzdu 13 eur. Tvrdí, že doterajšia ponuka manažmentu sa "nepribližuje ku kompenzácii inflácie", ktorá minulý mesiac dosiahla v Nemecku 7,6 %.



Šéf ľudských zdrojov Lufthansy Michael Niggemann vo vyhlásení uviedol, že výzva ver.di na štrajk "je o to nepochopiteľnejšia, že zamestnávateľ ponúkol vysoké a sociálne vyvážené zvýšenie miezd aj napriek napätej ekonomickej situácii spoločnosti a jej neistému ekonomickému výhľadu".



Výpadok v jednej z najväčších európskych leteckých spoločností zhorší problémy, s ktorými zápasia počas tejto letnej sezóny letiská na celom kontinente.



Lufthansa už toto leto zrušila približne 6000 letov, aby sa vyrovnala s chaosom.



Ekonomický inštitút IW nedávno vypočítal, že v nemeckom leteckom sektore momentálne chýba viac ako 7000 zamestnancov. Mnoho pracovníkov na letiskách si počas pandémie nového koronavírusu a zavedení cestovných obmedzení našlo prácu v iných sektoroch a nevrátili sa, keď cestovný ruch opäť ožil.