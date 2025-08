Lukáčik: Ceny hotových kŕmnych zmesí v tomto roku mierne narástli

Bratislava 5. augusta (TASR) - Ceny hotových kŕmnych zmesí v tomto roku mierne narástli. Vplýval na to vývoj cien niektorých kŕmnych surovín, ale aj inflácia, zavedenie novej transakčnej dane či zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH). V utorok to na tlačovej konferencii skonštatoval výkonný riaditeľ Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSOS) Marek Lukáčik.



„V júli 2025 môžeme konštatovať mierny nárast alebo nárast, ktorý jednak vyplýva z cien kŕmnych surovín, ale, samozrejme, vplývajú na to aj inflácia, zavedenie novej dane z finančných transakcií, zvýšená DPH, cena práce, a nehovoriac o tom, že medziročne sa zvýšila aj cena energií, cena zemného plynu, čo, samozrejme, môže mať aj dosah na pozberovú úpravu novej úrody,“ zhodnotil Lukáčik.



Stavy hospodárskych zvierat v zväzom sledovaných kategóriách mierne klesli. Výnimkou sú dojné kravy, ošípané či brojlery, kde ich počet mierne narástol. „Živočíšna výroba na Slovensku nie je konkurencieschopná, aj napriek nejakým podporám, ktoré sú nedostatočné. V okolitých krajinách, u našich priamych susedov a konkurentov, je pomoc na úrovni štátu na vyšších úrovniach,“ dodal Lukáčik.



Zväz tiež odhadol, že produkcia obilnín a olejnín na Slovensku by mohla byť v tomto roku vyššia ako vlani. „Môžeme vychádzať z doterajších pozbieraných plôch a výsledkov, ktoré máme k dispozícii. Hektárové výnosy obilnín a olejnín budú vyššie ako päťročný priemer,“ skonštatoval predseda revíznej komisie ZVKSOS Jozef Rebro. Doplnil, že očakávajú aj dobrú úrodu kukurice, slnečnice a sóje.



„Na základe odhadov úrody je zrejmé, že produkcia hustosiatych obilnín a olejnín vysoko prevýši potrebu slovenského potravinárskeho a krmivárskeho priemyslu. Slovensko bude vysoko sebestačné a bude potreba, aby veľká časť produkcie bola vyvezená. Slovensko potrebuje vyviesť viac ako 1.000.000 ton pšenice a približne 180.000 ton repky,“ priblížil Rebro.



Ceny pšenice na trhu sa pohybujú na rovnakej úrovni ako vlani, v porovnaní s minulým rokom zdražela repka olejná. Podľa Rebra sa pre obavy zo sucha cena pšenice i repky vyvíjala veľmi turbulentne. Doplnil však, že aktuálne ceny chlebového obilia by nemali mať vplyv na nárast cien pekárskych výrobkov oproti minulému roku. „Na nárast cien pekárskych výrobkov budú mať vplyv hlavne nárast minimálnej mzdy, príplatky za nočnú prácu, distribúcia, transakčná daň, transferové oceňovanie, energie a rad ďalších nákladových položiek nutných pri produkcii pekárskych výrobkov,“ doplnil.