Lukoil plánuje predať zahraničné aktíva spoločnosti Carlyle

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zmluva bola podpísaná, podlieha však schváleniu zo strany finančných orgánov v USA.

Autor TASR
Moskva 29. januára (TASR) - Ruská ropná spoločnosť Lukoil, na ktorú sa vzťahujú sankcie USA súvisiace s vojnou na Ukrajine, plánuje predať svoje zahraničné aktíva americkej investičnej firme Carlyle. Zmluva bola podpísaná, podlieha však schváleniu zo strany finančných orgánov v USA, oznámila spoločnosť vo štvrtok s tým, že rokovania s ďalšími potenciálnymi kupcami stále pokračujú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V októbri minulého roka administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa uvalila sankcie na ruské ropné firmy Lukoil Rosnefť s cieľom vystupňovať tlak na Moskvu, aby ukončila vojnu na Ukrajine. Pokus Lukoilu predať svoje zahraničné aktíva švajčiarskemu obchodníkovi s komoditami Gunvor následne stroskotal. Nový potenciálny kupec, The Carlyle Group, je jednou z najväčších investičných firiem na svete.

Zahraničné aktíva spoločnosti Lukoil zahŕňajú stovky čerpacích staníc v približne 20 krajinách vrátane EÚ a niekoľko rafinérií. Ruská spoločnosť sa tiež podieľa na projektoch v bývalých sovietskych republikách - v Azerbajdžane, Kazachstane a Uzbekistane, ako aj v ďalších krajinách. Lukoil uviedol, že jeho aktív v Kazachstane sa transakcia so spoločnosťou Carlyle netýka.
.

