Lukoil rokuje o predaji zahraničných aktív s viacerými záujemcami
K zahraničným aktívam koncernu Lukoil patrí sieť čerpacích staníc v 20 krajinách a tri rafinérie v Európskej únii.
Autor TASR
Moskva 14. novembra (TASR) - Ruský ropný koncern Lukoil rokuje o predaji svojich zahraničných aktív s viacerými záujemcami. Spoločnosť to oznámila v piatok s tým, že viac informácií zverejní po uzavretí konečných dohôd a získaní príslušných povolení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Spojené štáty v októbri uvalili sankcie na ruské ropné koncerny Lukoil a Rosnefť. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tento krok odôvodnila snahou obmedziť možnosti Ruska financovať vojnu na Ukrajine. Dotknuté spoločnosti sa na exporte ruskej ropy podieľajú približne polovicou.
K zahraničným aktívam koncernu Lukoil patrí sieť čerpacích staníc v 20 krajinách a tri rafinérie v Európskej únii. Spoločnosť necelý týždeň po oznámení amerických sankcií oznámila, že predá svoje zahraničné aktíva.
